БМТ Хавфсизлик Кенгаши Эрон ядровий келишувининг кафили бўлиши мумкин
ASTANА. Kazinform — БМТ Хавфсизлик Кенгашининг резолюцияси Эрон ядровий дастури бўйича келажакдаги келишув учун халқаро кафолатларнинг мумкин бўлган механизмларидан бири сифатида кўриб чиқилмоқда, деб хабар беради Report.
Бу ҳақда Россиянинг Венадаги халқаро ташкилотлардаги доимий вакили Михаил Ульянов маълум қилди.
— Агар келажакдаги келишув тузилса, кафиллар институти унга киритиладими ёки йўқми, буни вақт кўрсатади. Агар БМТ Хавфсизлик Кенгашининг резолюцияси кафил сифатида тан олинса, биз бундай резолюцияни қўллаб-қувватлаймиз. Албатта, аввал келишувнинг якуний матнини кўриб чиқишимиз керак, — деб тушунтирди дипломат.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирги вазият ҳеч кимни қониқтирмагани учун янги келишувни ишлаб чиқиш зарурати туғилди.
Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Axios нашрига берган интервьюсида Вашингтон Эрон ядровий дастури бўйича келишувга эришилгунга қадар Эрон портларини денгиз блокадасида давом эттиришини айтган эди. Босим воситаси сифатида АҚШ Эрон портлари ва Ҳормуз бўғози орқали ўтадиган йўлларни блокада қилганини эълон қилди. Эрон Форс кўрфазига саёҳат қилувчи кемалар учун Ҳормуз бўғози ёпилганини эълон қилди, бу эса минтақадаги глобал энергетика инқирозини янада кучайтирди.
Эслатиб ўтамиз, Эрон АҚШ билан музокараларнинг иккинчи босқичида иштирок этишдан бош тортди.