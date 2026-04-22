БМТ форматидаги саммит: Экология — Марказий Осиёни бирлаштирувчи омил
ASTANА. Кazinform – 22-24 апрель кунлари Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари ва минтақага қўшни давлатлар вакиллари Астанада учрашадилар. Бунинг сабаби БМТ доирасида ташкил этилган минтақавий экологик саммитдир.
Саммит доирасида RES 2026 EXPO кўргазмаси ва Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг учрашуви бўлиб ўтади.
Ушбу саммитнинг асосий хусусияти шундаки, у БМТ доирасида ташкил этилган янги мулоқот платформаси сифатида ишга туширилди. Қозоғистоннинг ташаббусига муносиб жавоб бериб, минтақа мамлакатлари халқаро даражада тасдиқланган расмий ҳужжатлар ва мажбуриятлар орқали Марказий Осиёдаги экологик муаммоларни тизимли равишда ҳал қилишга тайёр эканликларини намойиш этмоқдалар. Бошқача қилиб айтганда, БМТ стандартларига мувофиқ келишувлар орқали аввалги икки томонлама ва уч томонлама келишувлар доирасини кенгайтириш ва мустаҳкамлаш имконияти мавжуд. Сув танқислиги, иқлим қурғоқчилиги ва Орол денгизи инқирози каби долзарб экологик муаммолар минтақа мамлакатлари ўртасида можароларга олиб келади деган турли тахминлар илгари сурилган. Ушбу саммит экология Марказий Осиёда бирлаштирувчи омил бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Шунинг учун ҳам минтақа мамлакатлари, ҳам мутахассислар ушбу саммитга бир марталик кўргазма сифатида эмас, балки институционал ечимлар учун платформа сифатида қарамоқдалар.
Саммитнинг БМТ платформасида ўтказилиши иккита муҳим хабарни етказади. Биринчидан, минтақадаги экологик муаммолар энди маҳаллий эмас, балки глобал таҳдид сифатида қаралмоқда. Иккинчидан, халқаро ташкилотлар ва йирик донорлар бу жараёнларда мунтазам равишда иштирок этадилар. Шундай қилиб, Қозоғистон экология мавзусини минтақа мамлакатларининг ички сиёсатидан олиб ташламоқда ва уни халқаро музокаралар даражасига кўтармоқда.
Иқлим ўзгариши бўйича ҳукуматлараро панел раиси Жим Скеанинг айтишича, ташкилот Марказий Осиёга бундай катта делегация билан биринчи марта келмоқда.
— Албатта, минтақада умумий муаммолар ва қийинчиликлар мавжуд. Биз Астана платформасида ўз тажрибамиз билан ўртоқлашиш имкониятига эга бўлганимиздан хурсандмиз. Вазият қанчалик мураккаб бўлмасин, мамлакатлар муаммоларни ўзаро муҳокама қилишлари керак. Экологиядан ташқари, энергетика, хавфсизлик ва геосиёсат ҳам бор. Биз бу осон эмаслигини тушунамиз. Лекин агар биз иқлим ўзгариши каби глобал муаммони ҳал қилмоқчи бўлсак, биргаликда ҳаракат қилишимиз керак. Акс ҳолда, натижалар тарқоқ бўлади, — дейди Жим Скеа.
Дарҳақиқат, саммитнинг аҳамиятига келсак, уни уч даражада кўриб чиқиш мумкин: геосиёсий, иқтисодий ва технологик.
Геосиёсий контекст
Сув танқислиги, чўлланиш, трансчегаравий дарёларга қарамлик. Бу — Марказий Осиёнинг ҳар қандай мамлакати учун нозик муаммо. Агар илгари экология минтақавий миқёсда табиий муаммо сифатида қаралган бўлса, бу сафар у минтақавий барқарорлик омили сифатида қаралади. Саммит доирасида давлат раҳбарлари Орол денгизи муаммоси бўйича кенгаш йиғилишини ўтказадилар. Бу экология сиёсат даражасига тўлиқ кўтарилганидан далолат беради.
Қозоғистоннинг ушбу саммитни ташкил этишдан манфаатдорлиги ўзини яна бир халқаро мулоқотнинг модератори сифатида кўрсатиш эмас, балки "яшил ташаббуслар"ни минтақавий интеграция воситасига айлантиришдир.
Иқтисодий ўлчов
RES 2026 EXPO кўргазмасида 30 дан ортиқ мамлакат, 300 дан ортиқ компания ва 20 мингдан ортиқ иштирокчи тўпланади. Бу классик кўргазмадан кўра кўпроқ инвестиция платформасига ўхшайди.
Хусусан, Green Invest Forum формати аниқ келишувлар учун платформа сифатида қаралмоқда. Қозоғистон "яшил иқтисодиёт"га ўтиш жараёнини декларатив даражадан реал капитал жалб қилиш босқичига ўтказди. Бошқача айтганда, "яшил" ташаббуслар назарий муҳокамалардан амалий мулоқот даражасига ўтди.
Технологик трансформация
Кўргазма янги энергиядан тортиб, сув ресурсларини бошқариш, smart city, чиқиндиларни бошқариш, эко-технологиялар, ESG молиялаштириш, агротехнологиялар ва яшил қурилишгача бўлган кенг кўламли соҳаларни қамраб олади ва "кам углеродли иқтисодиёт"га ўтиш учун комплекс ечимларни тақдим этади. Қозоғистон ушбу тенденцияларни Марказий Осиё даражасида маҳаллийлаштириш йўлини топишни таклиф қилмоқда.
Масалан, сув ресурсларини бошқариш Марказий Осиёнинг ички барқарорлигини белгиловчи долзарб масаладир. Шу муносабат билан минтақа мамлакатлари Франция тараққиёт агентлиги билан технологиялар алмашишдан манфаатдор. Атроф-муҳит муаммосини комплекс ҳисобга оладиган ақлли шаҳар ечимида эса Хитой технологиялари устунлик қилади. Марказий Осиё мамлакатлари бундай илғор технологияларни сотиб оладиган ва истеъмол қиладиган минтақага айланадими ёки улар аста-секин трансформацияга ўтадими? Технологияни истеъмол қилиш ва ўзлаштириш мавжуд. Истеъмол қисқа муддатда ижобий таъсир кўрсатса-да, узоқ муддатда қарамликка олиб келиши мумкин. Ўзлаштириш эса қисқа ва узоқ муддатда янги босқичга кўтарилиш механизмидир. Иккинчисига эришиш учун минтақа мамлакатлари буни алоҳида-алоҳида қилишга уриниш ўрнига, ягона бозор, экотизим сифатида ҳаракат қилишлари керак. Саммит бу эҳтиёжни рўёбга чиқариш йўлидаги амалий қадамдир.
Глобал экология ҳақида гап кетганда, ESG стандартлари ва "яшил" молиялаштириш биринчи ўринга чиқади. ESG стандартлари каби замонавий талаблар ривожланаётган мамлакатлар учун қўшимча чекловлар яратиши мумкин. Марказий Осиё учун экологик талаблар иқтисодий ўсишни секинлаштирадиган стандартларга айланмаслиги ҳам муҳимдир.
Марказий Осиё учун умумий синов
Буларнинг барчаси — RES 2026 EXPO кўргазмасининг бизнес йўналиши. Экология нафақат технократик масала, балки маданий ҳодиса ҳамдир. Агар экологик қадриятлар бизнес муҳитида ва реал иқтисодиётда ESG стандартлари кўринишида ўрнатилиши керак бўлса, улар оддий одамлар орасида маданият сифатида шакллантирилиши керак. Кўргазманинг маданий йўналиши (эко-мода, кинофестиваль, санъат кўргазмаси) шу мақсадда ташаббуслар ва ечимлар учун мўлжалланган.
«RES 2026 EXPO» платформаси орқали Қозоғистон ўзига минтақавий "яшил марказ" сифатида инвестиция ва технологияларни жалб қилишни ният қилган. У бу мақсадга қўшни давлатлар билан рақобатлашиш орқали эмас, балки кучларни бирлаштириш орқали эришишдан манфаатдор. Бу қизиқишнинг қай даражада сақланиб қолиши эълон қилинган лойиҳалар қандай амалга оширилишига ва минтақа мамлакатларининг умумий сиёсий иродасига боғлиқ.
Ушбу саммитда қабул қилинган қарорлар ва келишувлар шунчаки декларация бўлиб қолмаслиги учун кўргазма майдонида UNEP, TotalEnergies, EDF, Veolia, Schneider Electric, LONGi, China Construction Bank каби йирик халқаро ташкилотлар ва энергетика, атроф-муҳит, молия ва технология соҳаларидаги етакчи компаниялар иштирок этди. Бундай йирик халқаро ўйинчиларнинг иштироки кўргазма ортида катта капитал ва технологик ресурслар борлигини ва саммит инвестиция ва сиёсий таъсирга эга платформага айланиши мумкинлигини кўрсатади.
Назарбоев университетининг Олий давлат сиёсати мактабии ассоциатив профессори Серик Оразғалиев ушбу саммит ва олдинги учрашувлар ўртасидаги фарқни таъкидлади.
— Минтақавий экологик саммит дастлаб бир марталик тадбир сифатида эмас, балки доимий мулоқот ва мувофиқлаштириш платформаси сифатида ўйланган эди. Давлат раҳбарлари қўшма декларацияни қабул қиладилар ва БМТ агентликлари билан беш йиллик қўшма ҳаракатлар дастурини тасдиқлайдилар. БМТ Бош Ассамблеяси 2023 йил 19 декабрдаги резолюцияси билан ушбу форматни расман тасдиқлади ва унинг сиёсий аҳамиятини оширди. Бизнес, илмий ҳамжамият ва ривожланиш институтларининг, шунингдек, ҳукумат вакилларининг иштироки минтақавий лойиҳаларнинг аниқ портфелини шакллантириш имконини беради.
Менимча, саммит минтақа эҳтиёжларига мослаштирилган яшил молиялаштириш механизмларини яратишга олиб келади. Марказий Осиёга ҳам минтақавий иқлим мониторинги ва эрта огоҳлантириш тизими керак. Ушбу саммит бунга асос бўлади, - дейди профессор.
Хулоса қилиб айтганда, саммит орқали жалб қилинган инвестициялар ва технологиялар трансфери, шунингдек, амалга оширилган инфратузилма лойиҳалари Марказий Осиёнинг иқтисодий моделини ўзгартириши мумкин. Шунинг учун саммитни нафақат жиддий учрашув, балки Марказий Осиёнинг вақт ўтиши билан ривожланишга содиқлигини синовдан ўтказиш деб ҳисоблаш мумкин.