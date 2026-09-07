БМТ 2027-2036 йилларни Халқаро маданият ўн йиллиги деб эълон қилди
ASTANА. Кazinform – БМТ Бош Ассамблеяси 2027-2036 йилларни Барқарор ривожланиш учун маданият ўн йиллиги деб эълон қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги WAMга таяниб.
Ташаббус Вьетнам томонидан таклиф қилинган. Уни минтақалараро ҳаммуаллифлар гуруҳи ва Маданият дўстлари гуруҳи қўллаб-қувватлади. ЮНEСКО Бош конференцияси томонидан таклиф қилинган ва БМТнинг 103 аъзо давлати томонидан ҳаммуаллифлик қилинган резолюция 174 овоз билан "ёқлаб", битта овозга қарши қабул қилинди. Бетараф бўлганлар бўлмади.
Таъкидланганидек, ўн йиллик инклюзив, барқарор ва бардошли жамиятларни қуришда маданият салоҳиятидан энг самарали фойдаланиш имконини берадиган глобал асос яратишга қаратилган.
Ташаббускорларнинг фикрига кўра, резолюцияни қабул қилиш глобал инқирозлар ва халқаро ҳамкорликка босим кучайган бир пайтда айниқса муҳимдир. БМТга аъзо давлатлар маданиятдан ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш ва барқарор ривожланишни рағбатлантириш воситаси сифатида фойдаланиш муҳимлигини таъкидладилар.
ЮНEСКО ташаббусни амалга оширишни мувофиқлаштириш учун масъулдир. Ташкилот аъзо давлатлар, БМТ тузилмалари ва бошқа манфаатдор томонлар билан ҳамкорликда ўн йиллик учун ҳаракатлар режасини ишлаб чиқади.
Ҳукуматлар, халқаро ва минтақавий ташкилотлар, фуқаролик жамияти вакиллари, маданият соҳаси мутахассислари, маҳаллий жамоалар, шунингдек, ривожланиш ва молиялаштириш бўйича ҳамкорлар ташаббусни амалга оширишда иштирок этиши кутилмоқда.
— Ушбу ўн йиллик маданият барқарор ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи кучи эканлиги ҳақидаги умумий позициямизни тасдиқлайди. ЮНEСКО ушбу глобал ташаббусни самарали сиёсат чоралари, инвестициялар ва аниқ ҳаракатларга айлантиришга тайёр, — деди ЮНEСКОнинг маданият бўйича бош директори ёрдамчиси Найеф Аль-Файез.
Халқаро ўн йиллик БМТнинг 2030 йилги барқарор ривожланиш кун тартибини амалга оширишнинг сўнгги тўрт йилини ва ундан кейинги глобал ривожланиш дастурининг дастлабки йилларини қамраб олади. Бу амалдаги мажбуриятлар ва келажакдаги халқаро устуворликларни боғлайдиган кўприк бўлиши кутилмоқда.
— Бу ўн йиллик маданият барқарор ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи кучи эканлиги ҳақидаги умумий позициямизни тасдиқлайди. ЮНEСКО ушбу глобал ташаббусни самарали сиёсат чоралари, инвестициялар ва аниқ ҳаракатларга айлантиришга тайёр, — деди ЮНEСКОнинг маданият бўйича бош директори ёрдамчиси Найеф Аль-Файез.
Халқаро ўн йиллик БМТнинг 2030 йилги барқарор ривожланиш кун тартибини амалга оширишнинг сўнгги тўрт йилини ва ундан кейинги глобал ривожланиш дастурининг дастлабки йилларини қамраб олади. Бу амалдаги мажбуриятлар ва келажакдаги халқаро устуворликларни боғлайдиган кўприк бўлиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, қурғоқчилик, сув тошқинлари ва иссиқ ҳаво: БМТ иқлимий хавфларнинг кучайиши ҳақида огоҳлантирди.