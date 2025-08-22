Биз янги Конституция лойиҳасини ишлаб чиқмоқдамиз - Никол Пашинян
ASTANА. Кazinform – Арманистон бош вазири Никол Пашинян, агар суд тинчлик келишувини амалдаги Конституцияга зид деб топса, Конституцияга ўзгартиришлар киритишга тайёрлигини маълум қилди. Бу ҳақда бош вазир брифинг чоғида маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
— Агар ратификация жараёнида Конституциявий суд бандда кўрсатилган ва имзоланган тинчлик битими Конституцияга зид деб топса, мен шахсан Конституцияга ўзгартиришлар киритиш ташаббуси билан чиқаман, — деди Пашинян.
Бош вазир ҳукуматнинг янги Конституцияни тайёрлаш кун тартиби аллақачон мавжудлигини эслатди. Режага кўра, уни қабул қилиш 2027 йилга мўлжалланган.
– Ҳозир биз янги Конституция лойиҳасини ишлаб чиқмоқдамиз. Тайёр бўлгач, балки референдум ўтказармиз, — дея қўшимча қилди у.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Озарбайжон президенти, Арманистон бош вазири ва АҚШ президенти Вашингтонда Боку ва Ереван ўртасидаги муносабатларни тинч йўл билан тартибга солиш тўғрисидаги қўшма декларацияни имзолагани ҳақида ёзган эдик.