Биз хитойлик ҳамкорлар билан нефть-газ соҳасида кўплаб лойиҳаларни амалга ошираяпмиз — Президент
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев сўнгги йилларда давлат томонидан иқтисодиётнинг турли тармоқларига хорижий инвестицияларни тизимли равишда жалб этишга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
– Шу билан бирга, яқинда Хитойга қилган ташрифимни алоҳида таъкидламоқчиман. Бу ташриф ҳақиқатан ҳам жуда самарали бўлди. Бу икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликка кучли ва янги туртки берди. Икки томонлама музокаралар кун тартиби кенг кўламли бўлиб, энг муҳими, Қозоғистоннинг миллий манфаатларига, биринчи навбатда, иқтисодий соҳага бевосита боғлиқ эди. Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин билан суҳбатда абадий дўстлик ва стратегик шериклик руҳидаги ҳар томонлама ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашининг навбатдаги йиғилиши якунлари бўйича умумий қиймати 15 миллиард долларлик етмишдан ортиқ тижорат ҳужжатлари имзоланди. Хитойлик ҳамкорлар билан биргаликда нефть-газ соҳасида кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда. Шунингдек, стратегик аҳамиятга эга янги лойиҳалар ҳам режалаштирилган. Улар орасида СNPC компанияси билан Ақтўбе вилоятида карбамид ишлаб чиқариш бўйича газ-кимё мажмуасини қуриш бўйича келишувни алоҳида таъкидламоқчиман. Лойиҳа қиймати 1 миллиард доллардан ошади. Хитой тараққиёт банки билан Атирау вилоятида этан ва пропанни ташиш учун магистрал қувур қурилишини молиялаштириш бўйича келишув ҳам катта аҳамиятга эга. Битимнинг умумий суммаси тахминан 530 миллион долларни ташкил қилади. Биз барча халқаро инвесторлар билан ҳамкорликни чуқурлаштиришга доимо катта аҳамият берамиз. Нефть-газ соҳасида Америка, Россия, Европа ва Хитой корпорациялари билан узоқ йиллик ҳамкорлигимиз бунинг ёрқин далилидир, – деди Давлат раҳбари.
