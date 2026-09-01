Бишкекдаги ШҲТ саммити Африка давлатлари билан мулоқотни кенгайтиради
ASTANA. Kazinform – Африка давлатлари вакиллари Бишкекда бўлиб ўтадиган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитида иштирок этади. Бу ҳақда Afreepress хабар беради.
Бишкекдаги саммит ШҲТнинг Африка давлатлари ва Африка Иттифоқи билан ҳамкорлигини янада кенгайтириш имконини беради.
Таклиф этилган меҳмонлар орасида Того Вазирлар кенгаши раиси Фор Эссозимна Гнассингбе ҳам бор.
Тогонинг саммитда иштирок этиши муҳим аҳамиятга эга.
Того ва Миср мазкур учрашувга таклиф этилган Африка давлатлари қаторида.
Бу Африка мамлакатларига глобал бошқарув тизимини ривожлантириш ва кўп томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалалари бўйича ўз позициясини билдириш имконини беради.
Саммит доирасида терроризм, зўравонлик хусусиятига эга экстремизм ва кибержиноятчиликка қарши кураш масалалари муҳокама қилинади.
Шунингдек, инфратузилмани ривожлантириш, давлатлар ўртасидаги алоқаларни кучайтириш ва молиявий ҳамкорликнинг янги механизмларини шакллантириш масалалари кўриб чиқилади.
Фор Эссозимна Гнассингбе глобал Жануб мамлакатлари учун долзарб бўлган масалаларни ҳам кўтариши кутилмоқда.
Улар қаторида Африка қитъасидаги хавфсизлик масалалари ва гуманитар муаммолар бор.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президенти Садир Жапаровнинг таклифига биноан Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг 26-йиғилиши ҳамда «ШҲТ+» форматидаги учрашувда иштирок этиш учун Бишкек шаҳрига амалий ташриф билан боргани ҳақида хабар берган эдик.