Бишкекда ШҲТ ОАВ ва таҳлил марказларининг 2026 йилги саммити очилди
ASTANА. Кazinform – Бугун Қирғизистон пойтахти Бишкекда “Янги даврда “Шанхай руҳи”нинг аҳамияти: қадриятлар келишувидан ҳамкорлик амалиётигача” мавзусида ШҲТ ОАВ ва таҳлил марказларининг 2026 йилги саммити очилди, деб хабар беради Xinhua.
Саммитда 150 га яқин етакчи оммавий ахборот воситалари, таниқли таҳлил марказлари, давлат органлари ва ШҲТга аъзо давлатларнинг ШҲТ котибиятидан 260 га яқин вакил иштирок этмоқда.
Саммитнинг очилиш маросимида Қирғизистон Республикаси Президенти маъмурияти Ахборот сиёсати хизмати раҳбари Дайирбек Оринбеков замонавий дунёда ОАВ ва таҳлил марказлари жамоатчилик фикрини шакллантириш, давлатлар ўртасидаги ишончни мустаҳкамлаш ва хавфсизликни таъминлашда муҳим масъулият юклашини таъкидлади. Унинг фикрича, ушбу саммит ШҲТ доирасида ахборот хавфсизлигини мустаҳкамлашга, илмий ва таҳлилий ҳамкорликни ривожлантиришга ва халқлар ўртасидаги дўстона алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.
Xinhua ахборот агентлиги бош директорининг ўринбосари Си Янчун ўз нутқида агентлик ШҲТ ҳақидаги тадбирларни кенг ёритиш ва ташкилот овозини халқаро миқёсда етказишга интилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, оммавий ахборот воситалари ва таҳлил марказлари ташкилот ичида кўприклар ва боғловчи бўғинлар бўлиб хизмат қилишда давом этиши, бирлик ва ўзаро ишончни мустаҳкамлаши, ривожланиш ва фаровонлик учун ҳаракатлантирувчи кучлар, гуманитар алмашинувларни ривожлантириш, кўп томонлама ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш ва амалий ҳамкорликни бошлаши керак.
Қирғизистон миллий ахборот агентлиги "Кабар" директори Медербек Шерметалиевнинг сўзларига кўра, ШҲТга аъзо давлатлар таҳлил марказлари ўртасида доимий мулоқот механизмини яратиши, қўшма тадқиқотлар ўтказиши, ёш мутахассисларни тайёрлаши, оммавий ахборот воситалари ходимлари ўртасида тажриба алмашинувини кенгайтириши ва интеллектуал, ахборот ва гуманитар ҳамкорликни тизимли равишда чуқурлаштириши керак.
ШҲТ котибиятининг катта ‘rcgthnи Қодирбек Сарбаев ушбу саммит ташкилот ичидаги ОАВ ва таҳлил марказлари ўртасидаги алмашинув ва ҳамкорликни янада ривожлантиришга, шунингдек, ташкилотнинг узоқ муддатли ривожланишига туртки беради, деган фикрни билдирди.
Ўзбекистон Фанлар академияси Янги тарих маркази бўлим мудири Мирзоҳид Раҳимовнинг таъкидлашича, ШҲТ Буюк Ипак йўли бўйлаб цивилизацияларнинг ўзаро таъсирининг бой меросига таяниши ва таҳлил марказлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш орқали минтақанинг ўзаро таъсирини, барқарор ривожланишини ва барқарорлигини мустаҳкамлаши керак.
ШҲТ ОАВ ва таҳлил марказларининг 2026 йилги саммити Бишкекда 26-30 июль кунлари бўлиб ўтиши режалаштирилган. Тадбир Xinhua ахборот агентлиги ва Қирғизистон миллий ахборот агентлиги “Кабар” томонидан ташкил этилди.
Саммит доирасида иккита таҳлил маркази томонидан қирғиз ва рус тилларида “Си Цзиньпиннинг партия қурилишини ривожлантириш ғояларининг замонавий ўзига хослиги ва глобал аҳамияти” номли тақдимот, шунингдек, “Тенглик ва адолатни ҳимоя қилиш, глобал бошқарувни такомиллаштириш: ШҲТ ҳамкорлигининг ютуқлари, имкониятлари ва истиқболлари” номли ҳисоботнинг хитой, инглиз, қирғиз ва рус тилларида тақдимоти бўлиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, Бишкек аҳолисидан ШҲТ саммити ўтказилиши вақтида шаҳарни вақтинча тарк этиш сўралди.