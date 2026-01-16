Бишкекда оммавий фаст-фуддан заҳарланиш ҳолати қайд этилди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон пойтахтидаги фаст-фуд дўконида оммавий овқатдан заҳарланиш ҳолати қайд этилди, деб хабар беради Kazinform.
Қирғизистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги Давлат санитария-эпидемиология назорати департаменти маълумотларига кўра, пойтахтда 17 киши, жумладан, тўрт бола жабрланган. Уларнинг барчаси бир кун олдин фаст-фуд дўконидан шаурма сотиб олган.
Барча жабрланганларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилди. Ўн уч киши Республика клиник юқумли касалликлар касалхонасида даволанмоқда, тўрт киши эса амбулатория шароитида ёрдам олмоқда.
Бишкек давлат санитария-эпидемиология назорати маркази мутахассислари овқатланиш муассасасида режадан ташқари текширув ўтказдилар ва лаборатория текшируви учун ингредиентлар ва маҳсулот қолдиқларидан намуналар олдилар. Аниқланган қоидабузарликлар учун фаст-фуд дўкони ёпилди ва 41 000 сом миқдорида жарима солинди.
Эпидемиологик текширув давом этмоқда.