    Бишкекда оммавий фаст-фуддан заҳарланиш ҳолати қайд этилди

    ASTANA. Kazinform — Қирғизистон пойтахтидаги фаст-фуд дўконида оммавий овқатдан заҳарланиш ҳолати қайд этилди, деб хабар беради Kazinform.

    Фото: News.ru

    Қирғизистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги Давлат санитария-эпидемиология назорати департаменти маълумотларига кўра, пойтахтда 17 киши, жумладан, тўрт бола жабрланган. Уларнинг барчаси бир кун олдин фаст-фуд дўконидан шаурма сотиб олган.

    Барча жабрланганларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилди. Ўн уч киши Республика клиник юқумли касалликлар касалхонасида даволанмоқда, тўрт киши эса амбулатория шароитида ёрдам олмоқда.

    Бишкек давлат санитария-эпидемиология назорати маркази мутахассислари овқатланиш муассасасида режадан ташқари текширув ўтказдилар ва лаборатория текшируви учун ингредиентлар ва маҳсулот қолдиқларидан намуналар олдилар. Аниқланган қоидабузарликлар учун фаст-фуд дўкони ёпилди ва 41 000 сом миқдорида жарима солинди.

    Эпидемиологик текширув давом этмоқда.

    Ляззат Сейданова
    Сўнгги хабарлар
