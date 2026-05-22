Биринчи чоракда Тожикистонга тахминан 11 минг қозоғистонлик сайёҳ ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform – 2026 йилнинг биринчи чорагида Тожикистонга 370 мингдан ортиқ хорижий сайёҳ ташриф буюрди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 20% га кўп, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Тожикистон Республикаси Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2026 йил январь-март ойларида туризмнинг сезиларли даражада ўсиши қайд этилган. Мамлакатга турли мақсадлар учун жами 439 400 киши келган.
“Чет элликларнинг умумий сонидан 371 300 киши Жаҳон туризм ташкилоти методологиясига кўра сайёҳлар сифатида таснифланган, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 20,9% га кўп”, - деб хабар беради агентлик.
Хорижий ташриф буюрувчиларнинг аксарияти - 406 600 киши ёки 92,5% - МДҲ мамлакатларидан келган. Ўзбекистон етакчи (247 100), ундан кейин Россия (104 700), Қирғизистон (40 000), Қозоғистон (10 700) ва Туркманистон (1900).
МДҲ мамлакатларидан Тожикистонга 27 100 сайёҳ келган.
Туризм оқимларининг кўпайиши билан бир қаторда, мамлакат инфратузилмаси ҳам ривожланяпти: мамлакатда 191 та сайёҳлик компанияси ва 216 та меҳмонхона, 53 та хостел, 57 та санаторий, 4 та болалар санаторийси ва оромгоҳи, 6 та соғломлаштириш маркази, 8 та дам олиш уйи ва 5 та сайёҳлик ва дам олиш маркази фаолият юритиб келади.
Туризм соҳасидаги ўртача ходимлар сони 3821 кишини ташкил этди ва хизматлардан олинадиган даромад 72,7 миллион сомонийга етди.