Биринчи босқичда ғалаба қозондим деб бўшашиб қолмаслик керак - Silk Way Star иштирокчиси Руҳия Байдукенова
ASTANA. Kazinform — Хитойда ўтказилаётган Silk Way Star халқаро мусиқа лойиҳасида дунёнинг 12 мамлакатидан санъаткорлар куч синашмоқда. Қозоғистон номидан танловда иштирок этаётган Руҳия Байдукенова халқаро саҳнада миллий мусиқани танитишнинг аҳамияти, танлов учун қўшиқ танлаши ва кейинги босқичга тайёргарлиги ҳақида гапирди.
“Илк босқичлардан бири бўлгани учун барчамиз бу саҳнага биринчи марта чиқдик. Бир-биримизни ҳам ҳали тўлиқ танимаймиз. Балларимиз африкалик иштирокчи билан бир хил бўлди. Кейин томошабинларнинг овоз бериши орқали биринчи ўринни эгалладим. Суратга олиш ишлари якунланганидан кейингина ғалаба қозонганимни тўлиқ англадим. Албатта, жуда хурсанд бўлдим, бироқ олдимизда ҳали тўққизта босқич бор. Биринчи босқичда ғалаба қозондим деб бўшашиб қолмаслик керак. Шунинг учун кейинги босқичларга тайёргарликни давом эттирдим”, — деди хонанда Jibek Joly телеканали эфиридаги «Бүгін.LIVE» дастурида.
Руҳия биринчи босқич учун танлаган «Бұлбұл» қўшиғини қозоқ мусиқасининг энг юксак асарларидан бири деб баҳолаб, унинг вокал жиҳатдан мураккаб эканини таъкидлади.
«Бұлбұл» — Латиф Ҳамидийнинг қўшиғи. Мен уни қозоқ қўшиқчилик санъатидаги энг юксак чўққилардан бирида турган асарлардан бири деб ҳисоблайман. Мусиқий жиҳатдан жуда мураккаб қўшиқ. Ҳатто вокал даражаси юқори бўлган асарлар орасида уни топ-3 таликка киритган бўлардим. Биринчи босқичда ўзимни яхши намоён қилишим, барча вокал имкониятларимни кўрсатишим керак эди. Шу сабабли айнан шу қўшиқни танладим”, — деди Руҳия Байдукенова.
Танловнинг иккинчи босқичида эса Руҳия юрт ва Ватан мавзусига бағишланган «Қыран құстай» қўшиғини ижро этади. Ушбу асар «Жошы» ансамбли билан биргаликда ёзилган.
Шунингдек, хонанда халқаро саҳнада мураккаб асарларни ижро этиш учун овозга алоҳида эътибор бериш зарурлигини айтди. Айниқса, юқори ноталарни олиш учун овозига ортиқча юклама туширмасликка ҳаракат қилади.
“Юқори нотани олиш ва уни сақлаб туриш учун кўп гапирмасликка, совуқ ичимлик ичмасликка ҳаракат қиламан. Яхши уйқу, хотиржам кайфият ҳам муҳим. Кайфият яхши бўлса, қўшиқ ҳам яхши чиқади”, — деди Руҳия Байдукенова.