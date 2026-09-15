Binance минтақавий молиявий ҳисоб-китоб хаби ташкил этилади
ASTANA. Kazinform — Alatau City учун Tokenization by Default концепцияси ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Миллий банк раиси Тимур Сулейменов маълум қилди.
“Alatau City учун Tokenization by Default концепцияси ишлаб чиқилмоқда. Рақамли воситалар шаҳар инфратузилмаси ва инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун қўлланилади. Жорий йил охирига қадар Iconic Tower мажмуасини 50 миллион АҚШ долларигача бўлган суммада токенлаштириш режалаштирилмоқда. Яна бир лойиҳа — қиймати 10 миллион АҚШ долларигача бўлган Birlik логистика маркази. Ҳар икки лойиҳа ҳам KASE инфратузилмаси орқали амалга оширилади”, — деди у.
Тимур Сулейменов рақамли активлар бозорини ривожлантиришнинг кейинги йўналиши ягона мамлакат бозорини яратиш эканини таъкидлади.
“У умуммиллий режим, “Астана” халқаро молия маркази ва Alatau City имкониятларини бирлаштириши керак. Ушбу юрисдикциялар бир-бирини тўлдириши зарур. Айнан шу модель доирасида Binance минтақавий молиявий ҳисоб-китоб хаби лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳа Қозоғистон юридик шахсини ташкил этиш ва биринчи тоифали тўлов ташкилоти лицензиясини олишни назарда тутади. Хаб МДҲ, Шарқий Европа ва Осиё мамлакатларидаги мижозларга хизмат кўрсатиши мумкин”, — деди Тимур Сулейменов.