Бибисара Асаубаева Ўзбекистондаги турнирда бронза медалини қўлга киритди
ASTANА. Kazinform — Қозоғистонлик 21 ёшли гроссмейстер Бибисара Асаубаева Самарқандда ўтказилган FIDE Grand Swiss турнирида бронза медалини қўлга киритди.
Қозоғистонлик спортчи нуфузли мусобақани ғалаба билан якунлаб, 3-ўринни эгаллади.
Бу мамлакат шахматчи қизлари учун Grand Swiss турниридаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир. Бу Бибисаранинг иқтидори ва меҳнатсеварлигидан ёрқин далолатдир.
У 11 ўйинда 7½ очко тўплади ва 25 000 доллар мукофот жамғармасини қўлга киритди.
Бибисара сўнгги тургача жаҳон тожига номзодлар қаторида эди. У фақат амалдаги чемпион Вайшали Рамешбабу (Ҳиндистон) ва собиқ чемпион Екатерина Лагнога (FIDE) ютқазди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ҳиндистоннинг Гоа шаҳрида 21-30 июль кунлари бўлиб ўтган шахмат бўйича жаҳон чемпионатида қозоғистонлик пара спортчилар 9 та медални қўлга киритган эди.
Мусобақа якунларига кўра классик шахмат бўйича Аяулим Қамбарова, Бақитжан Майкенов ва Алимжан Аяпов бронза медални қўлга киритди. Блиц баҳсларида Аяулим Қамбарова ва Бақитжан Майкенов кумуш, Серик Солтанов ва Алимжан Аяпов бронза медалини қўлга киритди. Рапид бўйича Аяулим Қамбарова ва Алимжан Аяпов иккинчи ўринни эгаллади.
Алмати шахмат бўйича болалар ўртасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.