Бибисара Асаубаева соврин жамғармаси 1 миллион доллар бўлган турнирда иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли Tech Mahindra Global Chess League жамоавий турнирида иштирок этади, деб хабар беради Sports.kz.
Қозоғистон терма жамоаси етакчиси ижтимоий тармоқларда ўзи иштирок этаётган FYERS American Gambits жамоаси билан фотосессиядан олинган суратларни жойлаштирди.
Жамоа таркибида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавохир Синдоров, россиялик Даниил Дубов, ҳиндистонлик Ниҳал Сарин, эронлик Сара Хадем ва француз Марк-Андриа Маурицци бор. Шахматчилар турнир давомида киядиган жамоавий формаларни ҳам тақдим этишди.
– Бугунги суратга олиш якунланди. Эртага яна биттаси бор. Акклиматизацияга келсак, бу АҚШдагидан ҳам қийинроқ. Кечаси яхши ухлай олмайман, кундузи эса ухлашни жуда хоҳлайман, — деб ёзган Бибисара Асаубаева.
Tech Mahindra Global Chess League турнири 5-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтади.
FYERS American Gambits жамоаси бешта жамоа билан тўқнаш келади. Улар орасида Магнус Карлсеннинг Alpine APL Pipers, Вишванатан Ананднинг PBG Alaskan Knights, Ян Непомнящийнинг Ganges Grandmasters, Алиреза Фирузжанинг Triveni Continental Kings ва Максим Вашье-Лагравнинг Airlearn Mumba Masters жамоалари бор.
Турнирнинг умумий соврин жамғармаси 1 миллион долларни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева FIDE рейтингида ўз ўрнини сақлаб қолди.