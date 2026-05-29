KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бибисара Асаубаева Norway Chess Women-2026 турнирида жаҳон чемпионини мағлуб этди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева Norway Chess Women-2026 турнирида тўртинчи тур учрашувини муваффақиятли якунлади, деб хабар беради Кazinform.

    Асаубаева
    Фото: ҚШФ

    Қозоғистонлик шахматчининг рақиби амалдаги жаҳон чемпиони Цзюй Вэньцзюнь эди. Асосий ўйин дуранг билан якунланди, шундан сўнг ғолиб армагеддонда аниқланди.

    Қўшимча ўйинда оқ доналар билан ўйнаган Асаубаева 6 дақиқа 23 сонияда ғалаба қозонди. Тур охирига келиб у 1,5 очко тўплади ва умумий очколарини 7 тага етказди.

    Тўрт турдан сўнг, қозоғистонлик шахматчи Norway Chess Women-2026 турнири жадвалида пешқадамлик қилишда давом этмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Norway Chess Women-2026 халқаро турнири Норвегиянинг Осло шаҳрида бўлиб ўтмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева шахмат бўйича 12-жаҳон чемпионини мағлуб этди.

     

    Спорт Шахмат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф