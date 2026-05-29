Бибисара Асаубаева Norway Chess Women-2026 турнирида жаҳон чемпионини мағлуб этди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева Norway Chess Women-2026 турнирида тўртинчи тур учрашувини муваффақиятли якунлади, деб хабар беради Кazinform.
Қозоғистонлик шахматчининг рақиби амалдаги жаҳон чемпиони Цзюй Вэньцзюнь эди. Асосий ўйин дуранг билан якунланди, шундан сўнг ғолиб армагеддонда аниқланди.
Қўшимча ўйинда оқ доналар билан ўйнаган Асаубаева 6 дақиқа 23 сонияда ғалаба қозонди. Тур охирига келиб у 1,5 очко тўплади ва умумий очколарини 7 тага етказди.
Тўрт турдан сўнг, қозоғистонлик шахматчи Norway Chess Women-2026 турнири жадвалида пешқадамлик қилишда давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Norway Chess Women-2026 халқаро турнири Норвегиянинг Осло шаҳрида бўлиб ўтмоқда.
