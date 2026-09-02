Бибисара Асаубаева FIDE рейтингида ўз ўрнини сақлаб қолди
ASTANА. Кazinform – Асаубаева янги рейтинг жадвалида бешинчи ўринда, деб хабар беради Informsports.kz.
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) 2026 йил сентябрь ойи учун рейтингини янгилаганидан сўнг, қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева дунёнинг энг кучли ўйинчилари қаторида ўз ўрнини сақлаб қолди.
Янги рейтингда Асаубаева 2536 рейтинг очкоси билан бешинчи ўринда. Бешинчи ўринни сақлаб қолганига қарамай, қозоғистонлик спортчи аввалги рейтингига нисбатан икки очко йўқотди.
2026 йил сентябрь ойи учун FIDE рейтингида аёллар ўртасидаги энг яхши 5 та рейтинг қуйидагилардан иборат:
1. Цзюй Вэньцзюнь (Хитой)
2. Тань Чжунъи (Хитой)
3. Лэй Тинцзе (Хитой)
4. Чжу Цзиньэр (Хитой)
5. Бибисара Асаубаева (Қозоғистон) — 2536 очко.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева биринчи марта дунёнинг энг яхши беш шахматчиси қаторига қўшилди.