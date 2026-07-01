Бибисара Асаубаева биринчи марта дунёнинг энг яхши беш шахматчиси қаторига қўшилди
АSTANА.Кazinform - Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) нинг янгиланган жаҳон рейтингида бешинчи ўринга кўтарилди.
FIDEнинг июль ойидаги рейтинг рўйхатига кўра, 22 ёшли қозоғистонлик гроссмейстер 2538 рейтинг очкосини тўплади ва аввалги рейтингига нисбатан икки поғона юқорилади.
Шундай қилиб, Асаубаева ўз фаолиятида биринчи марта дунёнинг энг яхши беш шахматчиси қаторига кирди.
Жаҳон рейтингида етакчи Хитой вакили Хоу Ифань бўлиб қолмоқда. Кучли бешликка унинг ватандошлари Чжу Цзиньэр, Лэй Тинцзе ва амалдаги жаҳон чемпиони Цзюй Вэньцзюнь киради.
Асаубаева ўзининг муваффақиятли йўлини давом эттирмоқда. Июнь ойида у нуфузли Norway Chess Women 2026 турнирида ғалаба қозонганидан сўнг, FIDE 2026-2027 аёллар циклининг умумий рейтингида етакчилик қилди. Бу унинг кейинги номзодлар турнирига йўлланма олиш учун ўрнини мустаҳкамлади.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева Norway Chess Women 2026 халқаро шахмат турнири чемпионига айланди.