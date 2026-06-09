Бибисара Асаубаева аёллар ўртасидаги FIDE рейтингида етакчилик қилмоқда
ASTANA. Kazinform — 8 июнда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) Norway Chess Women турнири якунланганидан сўнг жаҳон рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди. Унга кўра, қозоғистонлик гроссмейстер Бибисара Асаубаева аёллар рейтингида етакчиликни қўлга киритди.
FIDE маълумотига кўра, рейтингга таъсир кўрсатувчи Norway Chess Women турнири (FIDE Women’s Circuit ҳисоб-китобига киритиладиган икки мусобақадан бири) жорий йилнинг май–июнь ойларидаги умумий жадвалда кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартирди.
“Бибисара Асаубаева ушбу турнирдаги ғалабаси туфайли умумий жадвалда 29,7 очко билан биринчи ўринга кўтарилди. Кейин 21,6 очко билан хитойлик шахматчи Чжу Цзиньэр иккинчи ўринни эгаллади. Уларнинг иккаласи ҳам собиқ етакчи Вайшали Рамешбабуни ортда қолдирди, у ҳозирда учинчи ўринда бормоқда”, — дейилади FIDE баёнотида.
Эркаклар ўртасида етакчиликни ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов сақлаб қолмоқда.
“Май ойидаги турнирлардан сўнг, Нодирбек Абдусатторов FIDE Circuit 2026–2027 турнирида Жавохир Синдаровдан бироз олдинда. Абдусатторов TePe Sigeman турнирида 7,25 очко тўплаган бўлса, Синдаров Super Chess Classic Romania турнирида 8,53 очко тўплаб, фарқни камайтирди”, — деб таъкидлади федерация.
Америкалик гроссмейстер Фабиано Каруана учинчи ўринда боряпти, у Super Rapid and Blitz Poland ҳамда Super Chess Classic Romania турнирларида жами 28,93 балл тўплаган.
Шуни таъкидлаш керакки, Бибисара Асаубаева Norway Chess Women мусобақасида етакчилик қилган эди.
У шунингдек, Norway Chess Women 2026 халқаро шахмат турнири ғолибига айланди.