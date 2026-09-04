Бешинчи Халқ қурултойи декабрь ойида Бишкекда бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Қирғизистонда 2026 йил 18 декабрда V Халқ қурултойи бўлиб ўтади. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Бишкекдаги мухбири хабар берди.
Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров тегишли фармонни имзолади.
Кенг кўламли тадбирда мамлакатнинг барча ҳудудларидан 700 нафар делегат сайланади.
Ҳужжатга мувофиқ, делегатлар ўртасида квоталарни тақсимлаш, Ташкилий қўмита таркиби ҳамда унинг иш тартибини тартибга солувчи вақтинчалик низом тасдиқланди.
Қурултойни ўтказиш билан боғлиқ барча техник ишлар, жумладан, делегатларни сайлаш жараёнини мувофиқлаштириш махсус тузилган Ташкилий қўмита томонидан амалга оширилади.
Халқ Қурултойи котибияти, президентнинг вилоятлардаги расмий вакиллари, маҳаллий давлат маъмуриятлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ва бир қатор вазирликлар сайловни ташкил этишда иштирок этади.
Қурултойга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш давомида жамоат тартибини Қирғизистон Ички ишлар вазирлиги таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонда 2022 йилдан буён тўртта Халқ қурултойи ўтказилди.
Биринчи Халқ қурултойи 2022 йил 25-26 ноябрь кунлари Бишкек шаҳрида бўлиб ўтган.
2023 йил 15-16 декабрь кунлари мамлакат пойтахтида ўтказилган иккинчи Халқ қурултойида ижтимоий-иқтисодий масалалар кенг муҳокама этилди.
2024 йил 20-21 декабрь кунлари Бишкекда бўлиб ўтган учинчи Халқ қурултойида дунёдаги экологик вазиятнинг ёмонлашиши туфайли ҳар йили тобора кучайиб бораётган сув танқислиги масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
2025 йил 25-26 декабрь кунлари бўлиб ўтган тўртинчи Халқ қурултойида Қирғизистон президенти Садир Жапаров мамлакатда коррупция ва уюшган жиноятчиликка қарши кураш борасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида гапирди. Шунингдек, иқлимнинг глобал ўзгариши туфайли сув танқислигининг кучайиши ва унинг Иссиқкўлга таъсири ҳам муҳокама этилди.