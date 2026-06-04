Беш нафар қозоғистонлик боксчи World Boxing рейтингида пешқадамликни сақлаб қолди
ASTANА. Кazinform — World Boxing халқаро ташкилоти ҳаваскор боксчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингини эълон қилди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Янгиланган рейтингда қозоғистонлик боксчилар бир нечта вазн тоифаларида юқори ўринларни сақлаб қолишди.
Санжар Ташкенбай (50 кг гача), Маҳмуд Сабирхан (55 кг гача), Тўрехан Сабирхан (70 кг гача), Айбек Оралбай (90 кг дан юқори), Наталья Богданова (70 кг гача) рейтингда пешқадамлиқ қилмоқда.
Назим Қизайбай (48 кг гача), Аида Абикеева (65 кг гача) ва Нурбек Оралбай (80 кг гача) иккинчи ўринда.
Кучли учликни Алуа Балқибекова (51 кг гача), Надежда Рябец (80 кг гача), Дина Исламбекова (80 кг дан юқори), Оразбек Асилкулов (60 кг гача), Сабиржан Аққалиқов (75 кг гача) ва Нурбек Оралбай (85 кг гача) якунлади.
Шуни таъкидлаш жоизки, бокс бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичи 15-21 июнь кунлари Гуйян (Хитой) шаҳрида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик боксчилар 2025 йилда халқаро мусобақаларда 113 та медаль қўлга киритди.