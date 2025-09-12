Берлинда уч кунлик узилишдан кейин электр энергияси тикланди
ASTANА. Кazinform — Бу Берлинда сўнгги 25 йилдаги энг узоқ давом этган электр таъминотидаги узилиш бўлди, тахминан 60 соат давом этди, натижада шаҳар жануби-шарқидаги 40 мингдан ортиқ уй хўжалиги ва 3 мингдан ортиқ корхона электр энергиясиз қолди, деб хабар берди DW.
Оқибатда жамоат транспорти ҳаракати тўхтаб қолган, светофорлар ўчган, айрим ҳудудларда мобил алоқа ва иссиқ сув таъминотида муаммолар юзага келган. Чоршанба ва пайшанба кунлари бир қатор мактаблар ёпилди.
Узилиш сабаби 9 сентябрь куни электр тармоғига қасддан ўт қўйиш бўлгани аниқланди. Анархистик гуруҳ жавобгарликни ўз зиммасига олди. Радикал сўл «Indymedia» сайтида чоп этилган баёнотда айтилишича, ҳужум Адлерсхоф туманида жойлашган технология компаниялари ва тадқиқот институтларига қаратилган.
Технопаркдаги электр энергиясининг узилиши лабораториялар ишига таъсир қилгани айтилди. Бу лабораторияларда озиқ-овқат хавфсизлиги, эпидемияларнинг олдини олиш, атроф-муҳит мониторинги бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Баъзи резидент компаниялар йўқотишларни қисман қоплаш учун дам олиш кунлари ишлашни режалаштирмоқда.
