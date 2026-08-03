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    Бензин, дизель ва автогаз нархлари қандай

    ALMATY. Кazinform – Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудига қараб ўзгаради.

    Бензин, дизель ва автогаз нархлари қандай
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    3 август ҳолатига кўра нархлар:

    АИ-92

    * Астана: 247 тенге/л

    * Алмати: 245–249 тенге/л

    * Чимкент: 232–235 тенге/л

    АИ-95

    * Астана: 315–319 тенге/л

    * Алмати: 320–327 тенге/л

    * Чимкент: 304–306 тенге/л

    АИ-98

    * Астана: 355–365 тенге/л

    * Алмати: 360–380 тенге/л

    * Чимкент: 345–350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    * Астана: 337 тенге/л

    * Алмати: 343–345 тенге/л

    * Чимкент: 340–343 тенге/л

    Газ

    * Астана: 112 тг/л

    * Алмати: 112 тенге/л

    * Чимкент: 102 тенге/л

    Эслатиб ўтамиз, Марказий Осиё ёқилғи бозорида нималар бўлаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Чимкент Дизель Газ Нарх-наво Иқтисодиёт Бензин Алмати Ҳудудлар Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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