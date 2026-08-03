Бензин, дизель ва автогаз нархлари қандай
ALMATY. Кazinform – Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудига қараб ўзгаради.
3 август ҳолатига кўра нархлар:
АИ-92
* Астана: 247 тенге/л
* Алмати: 245–249 тенге/л
* Чимкент: 232–235 тенге/л
АИ-95
* Астана: 315–319 тенге/л
* Алмати: 320–327 тенге/л
* Чимкент: 304–306 тенге/л
АИ-98
* Астана: 355–365 тенге/л
* Алмати: 360–380 тенге/л
* Чимкент: 345–350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
* Астана: 337 тенге/л
* Алмати: 343–345 тенге/л
* Чимкент: 340–343 тенге/л
Газ
* Астана: 112 тг/л
* Алмати: 112 тенге/л
* Чимкент: 102 тенге/л
Эслатиб ўтамиз, Марказий Осиё ёқилғи бозорида нималар бўлаётгани ҳақида хабар берган эдик.