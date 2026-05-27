Бельгияда поезд ва мактаб автобуси тўқнашуви натижасида 4 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Бельгиянинг Бюггенхаут шаҳрида мактаб автобуси поезд билан тўқнашуви натижасида тўрт киши ҳалок бўлди, деб хабар берди Синьхуа.
Ҳодиса маҳаллий вақт билан сешанба куни тахминан соат 08:15 да (Гринвич вақти билан 06:15) темир йўл кесишмасида содир бўлган. Ҳалокат оқибатида Дендермонде ва Лондерзеел ўртасидаги темир йўл ҳаракати вақтинча тўхтатилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, автобусда махсус ўрта мактабнинг етти ўқувчиси, ўқитувчи ва ҳайдовчи бўлган.
Бельгия транспорт вазири Жан-Люк Крюкнинг сўзларига кўра, автоҳалокатда икки ўсмир, ҳайдовчи ва ўқитувчи ҳалок бўлган.
Ҳодиса юзасидан ҳозирда тергов олиб борилмоқда.