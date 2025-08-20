Бельгия жорий йилдан мактабларда смартфонлардан фойдаланишни тақиқлайди
ASTANА. Кazinform — Бельгияда 2025—2026 ўқув йилидан бошлаб бошланғич ва ўрта мактабларда мобил телефонлар ва бошқа электрон қурилмалардан фойдаланишни бутун мамлакат бўйлаб тақиқлаш жорий этилади, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, тақиқ мамлакатнинг барча ҳудудларида кучга киради ва ўқув вақтидан ташқари уяли телефонлар ва бошқа қурилмалардан фойдаланишга нисбатан қўлланилади. Талабаларга телефонлардан фақат фавқулодда ҳолатларда, масалан, тиббий зарурат ёки фавқулодда ҳолатларда фойдаланишга рухсат берилади.
Бельгиядаги учта тил ҳамжамиятининг қоидалари бошқача бўлса-да, янги тақиқ бутун мамлакат бўйлаб амал қилади. Бундан ташқари, мактаблар қоидаларни бузганларга қандай интизомий чоралар кўришни белгилашлари мумкин.
Француз тилида сўзлашувчи ҳамжамият
Валлония ва Брюсселдаги француз тилида сўзлашувчи мактабларда бошланғич мактабларда телефонлардан фойдаланишни тақиқлаш 2024-2025 ўқув йилидан бошлаб кучга кирди. Умумтаълим мактабларида телефонлардан “чекланган ҳолда” фойдаланишга рухсат берилган.
Янги фармонга кўра, 2025–2026 ўқув йилида болалар боғчалари, бошланғич ва ўрта мактабларда кўнгилочар мақсадларда телефон ва бошқа электрон қурилмалардан фойдаланиш бутунлай тақиқланади.
Немис тилида сўзлашувчи ҳамжамият
Немис тилида сўзлашувчи минтақада нафақат дарс вақтида, балки танаффус вақтида ҳам мобил телефонлар, ақлли соатлар ва бошқа уланган қурилмалардан фойдаланиш тақиқланади.
Ҳар бир мактаб ўзига хос қоидалар ва интизомий чораларни белгилайди.
Фламанд ҳамжамияти
Голланд тилида сўзлашадиган минтақада болалар боғчалари ва бошланғич мактабларда тақиқ аллақачон амал қилади.
Эндиликда бу чеклов умумтаълим мактабларида босқичма-босқич жорий этилади: умумтаълим мактабларининг биринчи икки синфида мобил телефон ва ақлли соатлардан фойдаланиш бутунлай, учинчи синфда эса фақат дарс вақтида фойдаланиш тақиқланади.
Бельгия мактабларида ўқув йили француз тилида сўзлашувчи муассасаларда 25 августда, бошқа мактабларда эса 1 сентябрда бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Бельгия муҳожирлар учун оилаларни бирлаштириш қоидаларини кучайтирди.