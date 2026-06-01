KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Байрам статистикаси: Ўзбекистонда болалар сони қанча

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига мамлакатда 0–14 ёшдаги жами болалар сони 11 630 879 нафарни ташкил этган.

    болалар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан:

    • Ўғил болалар – 6 030 736 нафар
    • Қиз болалар – 5 600 143 нафар

    Миллий статистика қўмитаси жамоаси Ўзбекистондаги барча болажонларни 1 июнь — Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни билан самимий муборакбод этади. Эртанги кун эгалари бўлган ўғил-қизларимиз доимо соғ-саломат бўлсин!

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Болалар Марказий Осиё хабарлари Болаларни ҳимоя қилиш куни Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф