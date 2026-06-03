Байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионати: Терма жамоалар рўйхати эълон қилинди
ASTANA. Kazinform – Туркистонда байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси рўйхати эълон қилинди.
ҚР МОҚ 3-7 июнь кунлари бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатида иштирок этадиган терма жамоа рўйхатини эълон қилди.
Байдаркада эшкак эшиш: Динмуҳамед Шинқожаев, Дмитрий Холмогоров, Егор Краснонос, Денис Кленин, Михаил Затолокка, Дмитрий Ладюков, Эдуард Ярликов, Глеб Ударцев, Анатолий Русаков, Евгений Русаков ва Стелла Суханова.
Каноэда эшкак эшиш: Султан Шарапиев, Полат Торебеков, Владислав Руденко, Юрий Горобов, Татьяна Гладкова, Валентина Трапезникова, Елизавета Масякина, Мария Бровкова, Мария Карманова, Ульяна Киселева ва Руфина Искакова.
Эслатиб ўтамиз, Осиё чемпионатида U18 тоифасидаги спортчилар ҳам иштирок этади.