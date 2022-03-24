Байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон 5 та олтин медални қўлга киритди
Олтин медал. Аёллар, тўрт кишилик байдарка (1000 м):
Токарницкая Татьяна, Подойникова Ирина, Сергеева Наталья, Березовская Анастасия.
Олтин медал. Эркаклар, икки кишилик байдарка (1000 м):
Тубаев Кирилл, Емельянов Александр
Олтин медал. Аёллар, икки кишилик байдарка (1000 м):
Токарницкая Татьяна, Шмелева Ольга
Олтин медал. Эркаклар, тўрт килишик каноэ (1000 м):
Алмағанбетов Ануар, Емельянов Сергей, Медетов Мерей, Емельянов Тимофей
Олтин медал. Аёллар, тўртлик каноэ (1000 м):
Тыныбекова Гүлжайна, Корыткина Дарья, Кисилева Ульяна, Сурмина Ольга.
Кумуш медал. Эркаклар, жуфтлик каноэ (1000 м):
Емельянов Сергей, Емельянов Тимофей
Бронза медали. Каноэ, юниор (1000 м)
Романова Виктория
Бронза медали. Эркаклар, тўртлик байдарка (1000 м):
Терещенко Артем, Емельянов Александр, Ряшенцев Игорь, Тубаев Кирилл.
Бронза медали. Аёллар, байдарка (1000 м):
Петрова Дарья
Бронза медали. Аёллар, каноэ (1000 м):
Тинибекова Гулжайна.