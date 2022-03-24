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    21:04, 24 Март 2022 | GMT +6

    Байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон 5 та олтин медални қўлга киритди

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    BANGKOK. Kazinform – Таиландда байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтмоқда. Бугун қозоғистонлик спортчилар жами 10 та медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Olympic.kz сайтига ҳавола билан.

    Олтин медал. Аёллар, тўрт кишилик байдарка (1000 м):

    Токарницкая Татьяна, Подойникова Ирина, Сергеева Наталья, Березовская Анастасия.

    Олтин медал. Эркаклар, икки кишилик байдарка (1000 м):

    Тубаев Кирилл, Емельянов Александр

    Олтин медал. Аёллар, икки кишилик байдарка (1000 м):

    Токарницкая Татьяна, Шмелева Ольга

    Олтин медал. Эркаклар, тўрт килишик каноэ (1000 м):

    Алмағанбетов Ануар, Емельянов Сергей, Медетов Мерей, Емельянов Тимофей

    Олтин медал. Аёллар, тўртлик каноэ (1000 м):

    Тыныбекова Гүлжайна, Корыткина Дарья, Кисилева Ульяна, Сурмина Ольга.

    Кумуш медал. Эркаклар, жуфтлик каноэ (1000 м):

    Емельянов Сергей, Емельянов Тимофей

    Бронза медали. Каноэ, юниор (1000 м)

    Романова Виктория

    Бронза медали. Эркаклар, тўртлик байдарка (1000 м):

    Терещенко Артем, Емельянов Александр, Ряшенцев Игорь, Тубаев Кирилл.

    Бронза медали. Аёллар, байдарка (1000 м):

    Петрова Дарья

    Бронза медали. Аёллар, каноэ (1000 м):

    Тинибекова Гулжайна.


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