Бангладешда қизамиқдан вафот этган болалар сони 999 нафарга етди
ASTANA. Kazinform – Бангладешда март ойи ўрталаридан бери давом этаётган қизамиқда гумон қилиниб вафот этган болалар сони 999 нафарга етди, деб хабар бермоқда Anadolu агентлиги.
Бангладеш Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Соғлиқни сақлаш бош бошқармаси мамлакатда авж олаётган қизамиқ эпидемияси юзасидан баёнот берди.
Баёнотга кўра, кечаги ҳолатга қадар йил бошидан бери қизамиқа гумон қилиниб вафот этган болалар сони 999 нафарга етган.
Сўнгги бир ой ичида ушбу касалликдан 100 дан ортиқ бола вафот этган мамлакатда март ойидан бери қизамиқда гумон қилинган 166 мингдан ортиқ ҳолат қайд этилган.
Март ойида бошланган шошилинч эмлаш кампаниясининг биринчи босқичида 6 ойдан 5 ёшгача бўлган болаларга устуворлик берилди. Кейинчалик эмлаш жараёни босқичма-босқич кенгайтирилиб, мамлакатнинг барча аҳолисини қамраб олишга қаратилди.
Пневмония ва энцефалопатияга олиб келиши мумкин бўлган қизамиқ – эмлаш орқали олдини олиш мумкин бўлган, дунёдаги ўлим ҳолатларининг асосий сабабларидан биридир.
Аввалроқ АҚШда қизамиқ тарқалиши сўнгги 35 йилдаги энг юқори даражага етгани ҳақида хабар берилган эди.