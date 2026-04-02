Бангладешда қизамиқдан 15 киши вафот этди
ASTANА. Кazinform — Бангладешда қизамиқ эпидемияси авж олмоқда. Мамлакат ҳукумати юқумли касалликдан 15 киши вафот этганини тасдиқлади, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Эпидемия шимоли-ғарбий Раджшаҳи шаҳрига қаттиқ таъсир кўрсатди, у ерда соғлиқни сақлаш органлари эпидемиологик назоратни ва ҳолатларни мониторинг қилишни кучайтирди.
Бангладеш ҳукумати касалликнинг тарқалишини чеклаш учун тезлаштирилган эмлаш дастурини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда.
Қизамиқ энг юқумли касалликлардан бири бўлиб, унинг оммавий тарқалишининг олдини олиш учун аҳолининг 95 фоизи эмланиши керак.
Бангладеш ҳукумати келгуси якшанбадан бошлаб тезлаштирилган миллий эмлаш кампаниясини бошлайди. Эмлаш ишлари аввало юқори хавфли ҳудудларда бошланади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилнинг март ойида Европа минтақасида қизамиққа чалиниш ҳолатлари рекорд даражага етгани ҳақида хабар берган эдик.