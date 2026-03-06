«Бала ырысы»: Қирғизистонда болалар учун янги ёрдам пули жорий этилди
ASTANA. Kazinform — 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни арафасида Қирғизистон президенти Садир Жапаров 3 ёшгача бўлган барча болалар учун янги ойлик давлат ёрдам пули — «Бала ырысы» дастурини жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолади, деб хабар беради Кабар.
Президент маъмурияти матбуот хизматининг хабар беришича, тўловлар жорий йил 1 июлидан бошланади ва оиланинг даромад даражасидан қатъи назар, 3 ёшгача бўлган ҳар бир болага белгиланади. Нафақа миқдори ойига 1200 сомни ташкил этади.
Давлат раҳбари таъкидлаганидек, ушбу қарор фуқароларнинг кўплаб сўровларига жавобан қабул қилинди ва боланинг ривожланиши учун энг муҳим даврда оилаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
“Давлат раҳбари сифатида мен давлат ёрдам пули тизими бўйича шикоятлар келиб тушаётганини кўряпман, бунда тўловларни олиш масаласи деярли енгиб бўлмайдиган тўсиққа айланади. Кўплаб оналарнинг ҳақиқий эҳтиёжлари эътибордан четда қоляпти. Оилалар давлатдан ёрдам сўрашга мажбур бўляпти, бироқ қўллаб-қувватлаш ўрнига улар рад жавоблари ва чексиз бюрократик тўсиқларга дуч келяпти. Бу мутлақо қабул қилиниши мумкин эмас, айниқса чақалоқлар ҳақида гап кетганда. Ҳаётнинг дастлабки йилларида инсоннинг энг муҳим жисмоний ва ақлий қобилиятлари шаклланади, улар унинг бутун умри давомида сақланиб қолади. Шунинг учун, бугунги Фармон билан Ҳукуматга янги «Бала ырысы» янги ёрдам пулини жорий этишни топшираман”, — деди Садир Жапаров.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, ҳар бир бола ўз тақдири билан дунёга келади.
“Албатта, баъзи одамлар ёрдам пулини тўғри фойдаланмаслик ҳолатлари бўлиши мумкин, айтишади. Аммо, агар давлат баъзи ортиқча тўловларни амалга оширса ҳам, ҳақиқий муҳтож бирорта ҳам бола ёрдамсиз қолмаса, бу анча тўғрироқ бўлади, деб ўйлайман”, — деди Қирғизистон Президенти.
Бундан ташқари, Президентнинг таъкидлашича, янги ижтимоий қўллаб-қувватлаш чораси болалар қашшоқлигини камайтиришга ва боланинг ривожланиши учун энг муҳим даврда оилаларга кафолатланган ёрдам кўрсатишга қаратилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Қирғизистонда 3 ёшгача бўлган 445 мингга яқин бола яшайди.