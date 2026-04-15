Бадиий гимнастика: Жаҳон кубоги босқичида қатнашадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди
АSTANА.Кazinform – Бокуда (Озарбайжон) бўлиб ўтадиган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубоги босқичида иштирок этадиган спортчилар рўйхати эълон қилинди.
Халқаро гимнастика федерацияси маълумотларига кўра, Қозоғистон жамоаси яккалик баҳсларида иккита спортчи билан иштирок этади.
Жамоа таркибида Айбота Ертайқизи ва Ақмарал Ерекешева бор.
Шуни таъкидлаш керакки, Ерекешева яқинда Франциянинг Тье шаҳрида бўлиб ўтган Гран-прида иккита кумуш ва иккита бронза медалини қўлга киритди.
