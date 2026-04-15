    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Бадиий гимнастика: Жаҳон кубоги босқичида қатнашадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди

    АSTANА.Кazinform – Бокуда (Озарбайжон) бўлиб ўтадиган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубоги босқичида иштирок этадиган спортчилар рўйхати эълон қилинди.

    Фото: ҚР МОҚ

    Халқаро гимнастика федерацияси маълумотларига кўра, Қозоғистон жамоаси яккалик баҳсларида иккита спортчи билан иштирок этади.

    Жамоа таркибида Айбота Ертайқизи ва Ақмарал Ерекешева бор.

    Шуни таъкидлаш керакки, Ерекешева яқинда Франциянинг Тье шаҳрида бўлиб ўтган Гран-прида иккита кумуш ва иккита бронза медалини қўлга киритди.

    Эслатиб ўтамиз, бадиий гимнастика бўйича "Aphrodite Cup" турнири: қозоғистонлик спортчилар Афинада ғолиб бўлишди.

    Теглар:
    Жаҳон кубоги Бадиий гимнастика Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
