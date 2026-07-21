Бадиий гимнастика бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
ASTANА. Кazinform — Халқаро гимнастика федерацияси Германиянинг Франкфурт-на-Майн шаҳрида бўлиб ўтадиган бадиий гимнастика бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган спортчиларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.
Яккалик мусобақаларида Ақмарал Ерекешева ва Айбота Ертайқизи Қозоғистон терма жамоаси сафида чиқиш қилишади.
Гуруҳ машқларида Айзере Кенес, Жасмин Жунисбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мирзабай, Айзере Нурмағамбетова ва Аида Хакимжанова мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
Жаҳон чемпионати 12-16 август кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Алматида Марказий Осиёдаги энг йирик гимнастика маркази қурилмоқда.