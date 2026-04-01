БАА мактабларида Халқаро бакалавр имтиҳонлари тўхтатилди
ASTANA. Kazinform – Битирувчиларга пандемия даврида қўлланилган баҳолаш усулига муқобил баҳолаш усули таклиф этилади. Бу ҳақда Kazinformнинг мухбири хабар берди.
Gulf News хабарига кўра, минтақадаги вазият туфайли БАА мактаблари ўқувчиларига Халқаро бакалавр имтиҳонлари тўхтатилгани ҳақида хабар берилган.
Дубайдаги Халқаро бакалавр мактаблари томонидан эълон қилинган баёнотга кўра, диплом (DP) ва касбий йўналиш (CP) дастурларида таҳсил олаётган ўқувчилар 2026 йил май ойида имтиҳон топширмайдилар.
Таълим вазирлиги билан музокаралар натижасида ҳукумат ўқувчиларнинг ўқиш натижаларини баҳолашнинг муқобил усулини жорий этишга қарор қилди. Шунингдек, ташкилот университетлар битирувчиларнинг якуний натижаларини қабул қилишини ва бу йўналишда тушунтириш ишлари олиб борилаётганини маълум қилди.