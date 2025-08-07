AZAL самолёти ҳалокати: терговнинг якуний натижалари қачон эълон қилинади
ASTANA. Kazinform - ҚР Бош вазирининг ўринбосари Қанат Бозумбаев Ҳукуматдаги брифингда Ақтау яқинида AZAL самолёти ҳалокати бўйича тергов жараёнининг боришини изоҳлади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
“Транспорт вазирлиги анча жадал ишлаяпти, мутахассисларимиз халқаро экспертлар билан ишлаш доирасида янги кўникмаларга эга бўлди. Ишда турли мамлакатлардан халқаро экспертлар иштирок этяпти. Ускуналарнинг бир қисми ҳали экспертиза учун хорижга жўнатилган, тез орада қайтариб келтирилади. Таҳлил босқичи якунланяпти, босқич якуний ҳисоботни тайёрлашга ўтяпти. Менимча, биз сабр қилишимиз керак. Бир неча ойдан кейин якуний ҳисобот бўлади”, - деди Бош вазир ўринбосари.
Шунингдек, унинг сўзларига кўра, ҳуқуқ-тартибот идоралари портловчи экспертиза ўтказяпти.
“Энди ягона савол - самолёт қандай зарар кўрганлиги. Мен бу масалани сиёсийлаштирмоқчи эмасман, бу саволга ҳуқуқ-тартибот идоралари ўтказган экспертиза натижалари жавоб бериши керак. Менинг билишимча, улар ҳалокатга учраган самолётнинг фюзеляжида топилган бир хил зарба берувчи элементлар билан хизматда бўлган турли хил қуролларга эга бўлган бошқа давлатларга сўров юборган. Шундай экан, ҳақиқат шуки, йил охиригача барча талаблар тўғри, жойида бажарилади”, - дея қўшимча қилди Қанат Бозумбаев.
Эслатиб ўтамиз, самолёт ҳалокати 2024 йил 25 декабрда Ақтау яқинида содир бўлган, Боку-Грозний рейсини амалга ошираётган AZAL йўловчи самолёти ҳалокатга учраган.
Самолёт бортида 67 киши, жумладан беш нафар экипаж аъзоси бўлган. Ҳодиса оқибатида 38 нафар йўловчи ҳалок бўлди, 29 киши тирик қолди.
30 декабрда Халқаро ҳаво транспорти ассоциацияси (IATA) воқеани чуқур ва холис тергов қилишга чақирди.
4 февралда ҚР Транспорт вазирлиги авиаҳалокат тергови бўйича дастлабки ҳисоботни эълон қилди.
Аввал Ақтау яқинидаги авиаҳалокат бўйича якуний ҳисобот хабар қилинганидек, жорий йил декабрь ойигача эълон қилинади.