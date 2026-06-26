«Айбин-2026» йиғинида арқон тортиш, эстафета ва сузиш бўйича ғолиблар аниқланди
ASTANA. Kazinform — Ақмола вилоятидаги «Амандиқ» полигонида XII Халқаро «Айбин-2026» ҳарбий-ватанпарварлик ёшлар йиғини давом этмоқда.
Мусобақалар давомида иштирокчилар ўзларининг куч-қуввати, чидамлилиги ва тезкорлигини намоён этиб, ҳақиқий матонат кўрсатдилар. Энг қизғин баҳслардан бири арқон тортиш мусобақаси бўлди. Тажриба шуни кўрсатадики, бу беллашувда ғалаба қозониш учун фақат жисмоний кучнинг ўзи етарли эмас. Бу ерда жамоавий ҳамжиҳатлик, бирдамлик ва тўғри тактика ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Халқаро тоифадаги финал баҳсида Қозоғистон ва Қирғизистон жамоалари ўзаро куч синашди. Муросасиз кечган ҳал қилувчи баҳсда Астана шаҳридаги Сағадат Нурмағамбетов номидаги Ҳарбий коллеж кадетлари ғалаба қозонди.
“Бунгача ўтказилган «Айбин» йиғинларида ушбу мусобақа турида доимо иккинчи ёки учинчи ўринни эгаллаб келган эдик. Бугун эса қўлимиздан келган барча имкониятни ишга солдик. Биз учун Қозоғистон шарафини муносиб ҳимоя қилиш ва ҳарбий-ватанпарварлик клублари ёш тарбияланувчиларига намуна кўрсатиш муҳим эди”, — деди ғалабадан сўнг ҳис-туйғуларини яшира олмаган миллий жамоа сардори Сағинай Сағанбек.
Шу куни полигонда ҳарбий эстафета ҳам ўтказилди. Шиддатли мусобақа иштирокчилардан юқори даражадаги диққат, тезкор ҳаракат қилиш ва жамоавий мувофиқликни талаб қилди.
Мусобақа шартларига кўра, ҳар бир жамоадан беш нафар иштирокчи навбат билан 25 метрлик масофани босиб ўтди. Улар автоматни қисмларга ажратиш ва йиғиш, ҳарбий анжомларни кийиш, оғирлиги 15 килограмм бўлган ўқ-дори қутисини ташиш, тиканли сим остида эмаклаб ўтиш ҳамда камондан ўқ узиш каби вазифаларни бажардилар.
Куннинг иккинчи ярмида спорт баҳслари Щучинск шаҳридаги Олимпия тайёргарлиги марказида давом этди. Бу ерда сузиш бўйича мусобақалар ўтказилди. Ўз жамоаси шарафини ҳимоя қилган иштирокчилар ҳар бир сония учун кураш олиб бордилар. Ушбу беллашувда тўғри нафас олиш, сузиш техникаси ва эстафетани юқори тезликда топшириш маҳорати ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Кенг кўламли тадбир якунига яқинлашмоқда. Бироқ ташкилотчиларнинг таъкидлашича, йиғиннинг энг катта ютуғи иштирокчилар ўртасида шаклланган дўстлик, ўзаро ҳурмат ва соғлом рақобат муҳити бўлди.
«Айбин» йиғинида қатнашиш учун Қозоғистонга биринчи марта келишим. Таассуротларим жуда яхши. Бу ерда алоҳида дўстлик ва ўзаро ҳурмат муҳитини ҳис қилдим. Бир неча кун ичида турли мамлакатлардан келган ёшлар билан дўстлашиб улгурдик. Эстафета биз учун қийин бўлмади. Чунки ўз юртимизда ҳам шундай тўсиқлар йўлагидан ўтишни пухта машқ қилганмиз. Шунинг учун мусобақа давомида ўзимизни ишончли ҳис қилиб, яхши натижа кўрсатдик”, — деди Қирғиз миллий ҳарбий лицейи тарбияланувчиси Ажибек Рисқулов.
Таъкидлаш жоизки, иштирокчиларнинг маҳоратини синовдан ўтказадиган асосий босқич — «Кучимиз бирликда» ҳарбий-тактик ўйини бўлади. Бироқ ҳозирнинг ўзидаёқ маълумки, ушбу йиғиннинг энг муҳим натижаси кубок ва медаллар эмас, балки умумий синовлар ва ҳалол рақобат жараёнида мустаҳкамланган ҳақиқий дўстликдир.