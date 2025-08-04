Австралияда сўнгги 40 йил ичида энг кучли қор ёғди
ASTANA. Kazinform - Австралиянинг баъзи ҳудудларида сўнгги ўн йилликларда рекорд миқдорда қор ёғди, бу эса электр таъминотида катта узилишлар ва транспортда узилишларга олиб келди, дея хабар беради Kazinform Австралия метеорология бюросига таяниб.
Австралиянинг метеорология бюроси мутахассиси Мириам Брэдберининг сўзларига кўра, Янги Жанубий Уэльснинг шимолий қисмларига тахминан 40 см қор ёғди, бу 1980 йилларнинг ўрталаридан бери энг кўп қор ёғишидир.
Унинг сўзларига кўра, қўшни Квинсленд штатларида ҳам 10 йил ичида биринчи қор ёққан.
"Ушбу ҳодисани ғайриоддий қиладиган нарса нафақат ёққан қорнинг кўплиги, балки унинг кенг тарқалиши ҳамда ёзнинг қоқ ўртасида ёишидир: у шимолий платонинг катта қисмини қамраб олди", - деб тушунтирди Мириам Брэдбери.
Унинг таъкидлашича, иқлим ўзгариши сўнгги йилларда Австралиядаги об-ҳавони янада беқарор қилиб қўйган.
Янги Жанубий Уэльс штати Фавқулодда вазиятлар хизмати хабарига кўра, мисли кўрилмаган қор ёғиши, кучли ёмғир ва момақалдироқ туфайли 100 дан ортиқ автомобиль асосий йўлларда қолиб кетган ва ўн минглаб уйлар электр таъминотисиз қолган.
Полициянинг билдиришича, Хантер водийси ҳудудида сел суви олиб кетган 26 ёшли аёлни қидириш ҳали ҳам давом этяпти.
Янги Жанубий Уэльс штати фавқулодда хизмати маълумотларига кўра, душанба куни бир нечта ҳудудларда кучли сув тошқини кутиляпти экан.
