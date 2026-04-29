Австралия ОАВни қўллаб-қувватлаш учун Google, Меtа ва TikTok компанияларига солиқ солади
ASTANА. Кazinform — Австралия ҳукумати йирик рақамли платформалар даромадларининг бир қисмини журналистикани молиялаштириш ва таҳририят ходимларини қўллаб-қувватлаш учун солиққа тортишни таклиф қилди, деб хабар беради Associated Press.
Австралия расмийлари Google, Меtа ва TikTok каби технология компанияларини ўз даромадларининг бир қисмини журналистларга маош тўлашга йўналтиришга мажбурловчи қонун лойиҳасини таклиф қилишди.
Ҳужжат 28 апрель куни эълон қилинди ва 2 июлгача парламентга кўриб чиқиш учун тақдим этилади.
Ушбу ташаббус ижтимоий платформаларни янгиликлар ташкилотлари билан шартномалар тузишга ва уларнинг контентидан фойдаланганлик учун компенсация тўлашга ундайдиган молиявий механизмни яратишга қаратилган.
Anthony Albanese журналистик иш ҳақи тўланиши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, йирик халқаро корпорациялар адолатли ҳақ тўламасдан янгиликлар контентидан фойда кўрмаслиги керак. Шунингдек, у журналистикага инвестиция киритиш самарали демократиянинг ишлаши учун жуда муҳимлигини айтди.
Технология компаниялари вакиллари ташаббусни танқид қилиб, уни амалда "рақамли хизматлар солиғи" деб аташди. Уларнинг айтишича, таклиф қилинган модел реклама соҳасидаги ўзгаришларни ҳисобга олмайди ва оммавий ахборот воситалари учун барқарор молиялаштиришни таъминламайди.
Бу Австралиянинг рақамли платформаларни ўз хизматларида тарқатиладиган янгиликлар контенти учун тўловларни амалга оширишга қонуний равишда мажбурлаш бўйича иккинчи уринишидир.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ суд қарорига кўра, Googlе ва Меtа ижтимоий тармоқларга қарамлик учун 6 миллион доллар тўлайди.