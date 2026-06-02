Австралия аҳолиси тарихда биринчи марта 28 миллиондан ошди
ASTANA. Kazinform – Австралия аҳолиси 28 миллион кишидан ошди. Бу ҳақда Австралия статистика бюроси (ABS) маълумотлари далолат беради, деб хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.
ABS маълумотларига кўра, 28 миллион аҳоли кўрсаткичи сешанба куни, 2 июнда эрталабга келиб эришилган. Мамлакат аҳолиси ўртача ҳар 75 сонияда бир кишига кўпайиб бормоқда.
Австралия статистика бюроси аҳолининг ўсиши табиий аҳолининг ўсиши ва миграция билан боғлиқлигини таъкидлайди. Австралияда ҳар 2 дақиқа 16 сонияда битта бола туғилади, ҳар 59 сонияда бир киши мамлакатга доимий яшаш учун келади ва тахминан ҳар 2 дақиқа 35 сонияда битта австралиялик чет элга кўчиб ўтади.
ABSнинг сўнгги маълумотларига кўра, Австралия аҳолиси 2025 йил 30 сентябрь ҳолатига кўра 27,7 миллион кишини ташкил этди. Ўтган йил давомида у 423 600 кишига кўпайди, соф чет эл миграцияси эса ўсишнинг асосий омили бўлиб қолмоқда.
2024 йилда Австралия 27 миллионлик чегарадан ошиб кетди. Демографлар мамлакат аҳолиси кейинги ўн йилликнинг бошига келиб 30 миллионга етиши мумкинлигини тахмин қиляптилар.