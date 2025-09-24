AUYL SPORT: катта спортга йўл олиш имконияти
ASTANА. Кazinform – AUYL SPORT лойиҳаси бу йил Қозоғистоннинг барча ҳудудларидан 10 мингдан ортиқ иштирокчини бирлаштириб, чемпионлар қишлоқлардан чиқишини исботлади.
Биринчи ғалабалар ва янги номлар
Мавсум Қизилўрда вилоятида очилди. Мусобақада 1200 дан ортиқ бола қатнашди ва 236 та медаллар учун кураш олиб борилди. Жанақорған ва Қазали туманлари мамлакат финалига муносиб савия кўрсатиб, пешқадамлик қилди.
— Мен Қамшибек Қонқабаевга ўхшамоқчиман. Мен учун AUYL SPORT катта спортга қўйилган илк қадам, – дейди ёш спортчилардан бири.
Ҳамкорлик ва қўллаб-қувватлаш
Тимур Кулибаевнинг “Halyk” хайрия жамғармаси ташаббуси билан амалга оширилаётган лойиҳа Қозоғистон бокс федерацияси ҳамда Туризм ва спорт вазирлиги томонидан қўллаб-қувватланмоқда.
— AUYL SPORT – бу бир марталик турнир эмас, балки ҳақиқий платформадир. Мураббийлар тайёрлаймиз, спорт залларини таъмирлаймиз, болаларга мисли кўрилмаган имконият, яъни қишлоқ мактабларида катта спорт билан шуғулланиш имкониятини тақдим этамиз, – дейди “Halyk” жамғармаси ижрочи директори Ғалимбек Жақсилиқов турнирнинг асосий мақсади ва жорий йилги режалари ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларида.
Қишлоқдан дунёга
AUYL SPORT лойиҳаси ўтган йили бошланган бўлса-да, у ўзининг илк натижаларини кўрсатиб бўлди. Турнирларда 12 мингдан ортиқ қишлоқ болалари иштирок этиб, уларнинг кўпчилиги республика ва халқаро мусобақаларга йўлланма олди.
2025 йил баҳорида лойиҳа иштирокчилари Қозоғистонга жаҳон саҳнасида илк медалларини тақдим этишди. Бу — қишлоқдан чемпионлар етиштириш мумкинлигидан далолат.
Келажак учун режалар
2025 йилда лойиҳа кўлами кенгаяди: республиканинг барча ҳудудларида турнирлар ўтказилади. Ташкилотчиларнинг мақсади 10 мингдан ортиқ мактаб ўқувчиларини AUYL SPORTга жалб этиш.
Хулоса
AUYL SPORT – бу шунчаки мусобақа эмас, балки болаларнинг орзу-умидларига йўл очадиган, чемпионларнинг янги авлодини шакллантирадиган ҳаракатдир.
Бу йўлнинг бошланиши эса қишлоқдир.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили янги йил арафасида Алмати шаҳрида “AUYL SPORT – 2024” республика турнири якунланган ва Республика турнири финалида мамлакатнинг 17 вилоятидан 1300 нафардан ортиқ ёш спортчилар қатнашган эди.