    Australian Open: Юлия Путинцева рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 94-ракеткаси Юлия Путинцева Австралия очиқ чемпионатининг учинчи босқичига чиқди.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 60-ракеткаси, француз Эльза Жакемога қарши ўйнади.

    Биринчи сетда Путинцева яққол устунликни намойиш қилди – 6:1.

    Иккинчи сетда ҳам шу суръатни сақлади – 6:2.

    1 соат 14 дақиқа давом этган беллашувда Путинцева 6 та брейк-пойнтдан 5 тасини муваффақиятли амалга оширди. Жакемо 1 эйс ва 1 брейк (7 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Юлия Путинцева тўртинчи босқичга ўтиш учун дунё рейтингида 112-ўринда турган туркиялик Зейнеп Сўнмез билан беллашади. У дастлабки учрашувида сенсация яратиб, дунёнинг 11-ракеткаси, россиялик Екатерина Александровани 7:5, 4:6, 6:4 ҳисобида ютди. З.Сўнмез "Катта дубулға" турнирида рақибини енгган биринчи туркиялик теннисчи бўлди. Зейнеп бугун дунёнинг 74-ракеткаси, венгриялик Анна Бондарни мағлуб этди – 6:2, 6:4.

    Юлия Путинцева ўтган йили учинчи босқичгача етиб борган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Астанада Дэвис кубоги саралаш ўйинлари ўтказилади.

    Теннис Юлия Путинцева Спорт
