Астанада Дэвис кубоги саралаш ўйинлари ўтказилади
ASTANА. Kazinform – 6-7 февраль кунлари Астанада теннис бўйича Дэвис кубоги саралаш босқичи ўйинлари бўлиб ўтади.
Қозоғистоннинг эркаклар жамоаси биринчи жаҳон гуруҳи доирасида элита сафидаги ўрнини сақлаб қолиш учун Монако жамоаси билан учрашади.
Ўз майдонида ўтадиган ўйинларга Қозоғистон жамоаси энг кучли таркиб билан чиқади. Мураббийлар штаби барча етакчи ўйинчиларни сафга қўшди. Пойтахт кортларида Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жуқаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко ва Денис Евсеев иштирок этади.
Ўйинлар Beeline Arena миллий теннис марказининг ёпиқ хард кортларида ўтказилади. Турнир дастурига тўртта яккалик ўйин ва битта жуфтлик учрашуви киритилган.
Ҳозирги пайтда Қозоғистон эркаклар жамоаси Davis Cup Nations Ranking рейтингида 31-ўринда турибди. Монако жамоаси эса 44-поғонада жойлашган.
Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Австралия очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига чиқди.