Александр Шевченко Австралия очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига чиқди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 104-ракеткаси Александр Шевченко Австралия очиқ чемпионатини муваффақиятли бошлади.
Қозоғистонлик теннисчи мусобақага саралаш ўйинларидан кейин қўшилган, рейтингда 175-ўриндаги швециялик Элиас Имерга қарши ўйнади.
Ўйинни швед спортчиси яхши бошлади – 6:3. Аммо шундан кейин Шевченко ўйин назоратини қўлига олиб, камбэк қилишга муваффақ бўлди – 7:5, 6:4, 6:1.
3 соат 23 дақиқа давом этган қизғин баҳсда Шевченко 9 та эйс ва 11 та брейк-пойнтдан 5 тасини амалга оширди. Имер 1 та эйс ва 2 та брейк (11 брейк-пойнт) билан чекланди.
Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун америкаликлар, дунёнинг 29-ракеткаси Лернер Тиен ёки рейтингда 51-ўриндаги Маркос Хирон ўйинининг ғолиби билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, 14 ёшли қозоғистонлик теннисчи Дубайдаги мусобақада ғолиб бўлди.