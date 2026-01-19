OZ
Тренд:
    13:38, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Александр Шевченко Австралия очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига чиқди

    АSTANА. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 104-ракеткаси Александр Шевченко Австралия очиқ чемпионатини муваффақиятли бошлади.

    Шевченко
    Фото: tennisweekend

    Қозоғистонлик теннисчи мусобақага саралаш ўйинларидан кейин қўшилган, рейтингда 175-ўриндаги швециялик Элиас Имерга қарши ўйнади.

    Ўйинни швед спортчиси яхши бошлади – 6:3. Аммо шундан кейин Шевченко ўйин назоратини қўлига олиб, камбэк қилишга муваффақ бўлди – 7:5, 6:4, 6:1.

    3 соат 23 дақиқа давом этган қизғин баҳсда Шевченко 9 та эйс ва 11 та брейк-пойнтдан 5 тасини амалга оширди. Имер 1 та эйс ва 2 та брейк (11 брейк-пойнт) билан чекланди.

    Александр Шевченко учинчи босқичга чиқиш учун америкаликлар, дунёнинг 29-ракеткаси Лернер Тиен ёки рейтингда 51-ўриндаги Маркос Хирон ўйинининг ғолиби билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, 14 ёшли қозоғистонлик теннисчи Дубайдаги мусобақада ғолиб бўлди.

    Теглар:
    Теннис Александр Шевченко Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
