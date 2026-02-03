17:39, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Australian Open: Елена Рибакина эйслар сони бўйича етакчилик қилмоқда
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина бу йилги Австралия очиқ чемпионатида эйслар сони бўйича етакчига айланди.
"Катта дубулға" турнирида ғолиб чиққан қозоғистонлик теннисчи жами 47 та эйсни амалга ошириб, бошқалардан анча олдинда бормоқда. Иккинчи ўриндаги Арина Соболенконинг ҳисобида атиги 27 та эйс бор.
Австралия чемпионатида эйслар сони бўйича ТОП-5 га кирган теннисчилар:
- Елена Рибакина (Қозоғистон) — 47 та.
- Арина Соболенко (Беларусь) — 27 та.
- Ван Синью (Хитой) — 27 та.
- Линда Носкова (Чехия) — 24 та.
- Алисия Паркс (АҚШ) — 23 та.
Эркаклар ўртасида дунёнинг 4-ракеткаси, германиялик Александр Зверев пешқадамлик қилди.
ТОП-5:
- Александр Зверев (Германия) — 97 та.
- Янниcк Синнер (Италия) — 91 та.
- Тейлор Фриц (АҚШ) — 79 та.
- Бен Шелтон (АҚШ) — 71 та.
- Ралли Опелка (АҚШ) — 60 та.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Занғар Нурланулининг жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирганини ёзган эдик.