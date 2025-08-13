Audi, Siemens ва Bosch сунъий интеллект бозорида етакчи бўлишни мақсад қилган
ASTANA. Kazinform — Европанинг Audi, Siemens ва Bosch гигантлари ишлаб чиқаришни ўзгартириш учун сунъий интеллектни фаол жорий қилмоқда, дея хабар беради DW.
Audi компаниясида у пайванд чокларининг фотосуратларини реал вақт режимида таҳлил қилади, нуқсонларни аниқлайди ва ишчиларга уларни тезда тузатишга ёрдам беради. Тез орада робот пайвандлаш вақтида пайдо бўладиган “учқун”ларни автоматик тарзда олиб ташлай олади, бу эса ишлаб чиқариш тезлиги ва сифатини сезиларли даражада оширади.
Siemens техник чизмалар, робот маълумотлари ва ишлаб чиқариш линияси маълумотлари билан ишлай оладиган ноёб саноат даражасидаги сунъий интеллект моделини ишлаб чиқяпти. Ушбу модель барча маълумотларни ягона тизимга бирлаштиради, бу тезроқ жараёнлар, носозликларни башорат қилиш, логистикани оптималлаштириш ва маҳсулотни тезроқ ишга тушириш имконини беради. Компания мижозларни саноат маълумотлари билан бўлишиш учун жалб этяпти, бу эса Европада сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилишига йўл очиб беради.
Bosch ишлаб чиқаришдаги муаммоларни мустақил равишда аниқлай оладиган ва тезкор қарорлар қабул қила оладиган автоном тизимларга устунлик беради. Мисол учун, асбоб-ускуналар бузилган тақдирда, сунъий интеллект бошқа заводларнинг тажрибаси ва кўрсатмаларини таҳлил қилади ва тезкор ечимни таклиф қилади. Ушбу технология нафақат харажатларни камайтиради, балки хизмат кўрсатишни янги даражага кўтаради.
Айни пайтда Европа АҚШ ва Хитой билан қаттиқ рақобат ҳолатида. АҚШда OpenAI ва Google каби компаниялар кенг миқёсли тил моделларини яратишда устунлик қилади ва Хитой ҳам бу соҳадаги салоҳиятини ва сармоясини ошириб боряпти. Европада эса асосий устунлик саноат тажрибаси ва ноёб маълумотлардир, деб ёзади Spiegel журнали. Мутахассисларнинг фикрича, саноатда сунъий интеллектнинг мувофиқлаштирилган ривожланиши глобал технологик пойгада Европанинг асосий рақобатдош устунлигига айланиши мумкин.