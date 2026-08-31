KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Асу Алмабаев Истанбулдаги турнирда чемпионлик унвонини қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик аралаш жанг санъати устаси Асу Алмабаев Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтган бразилиялик жиу-житсу ва грэпплинг бўйича ACBJJ 22 турнирида чемпионлик унвонини қўлга киритди, деб хабар беради Sports.kz.

    Асу Алмабаев
    Фото: Instagram Асу Алмабаева

    Қозоғистонлик спортчи 60 кг вазн тоифасида Тожикистон вакили Ҳалим Назруллоев билан учрашди.

    Юлдузлар ўртасидаги чемпионлик жанги No-Gi қоидаларига мувофиқ, яъни кимонода эмас, балки махсус спорт кийимлари форматида ўтказилди.

    – Жанг тўлиқ вақт давом этди ва унинг натижаларига кўра, ҳакамлар бир овоздан Асу Алмабаевни ғолиб деб топдилар. Шундай қилиб, қозоғистонлик спортчи ACBJJ 22 турнирининг чемпионлик унвонини қўлга киритди, – деб ёзади нашр.

    Шуни таъкидлаш керакки, Алмабаев ўтган ҳафта RAF 12 эркин кураш турнирида ҳам иштирок этган. У америкалик Жонни ДиЖулюс билан тўқнаш келди ва бир ярим дақиқа давом этган жангда мағлуб бўлди.

    Қозоғистонлик спортчининг ММАдаги сўнгги расмий жанги июнь ойида бўлиб ўтди. У учинчи раундда америкалик Чарльз Жонсонни бўғиш усули билан мағлуб этган эди.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Асу Алмабаев UFCнинг ТОП-5 талигига кириши мумкинлиги ҳақида ёзган эдик.

    ММА Машҳурлар Асу Алмабаев Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф