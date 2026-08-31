Асу Алмабаев Истанбулдаги турнирда чемпионлик унвонини қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик аралаш жанг санъати устаси Асу Алмабаев Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтган бразилиялик жиу-житсу ва грэпплинг бўйича ACBJJ 22 турнирида чемпионлик унвонини қўлга киритди, деб хабар беради Sports.kz.
Қозоғистонлик спортчи 60 кг вазн тоифасида Тожикистон вакили Ҳалим Назруллоев билан учрашди.
Юлдузлар ўртасидаги чемпионлик жанги No-Gi қоидаларига мувофиқ, яъни кимонода эмас, балки махсус спорт кийимлари форматида ўтказилди.
– Жанг тўлиқ вақт давом этди ва унинг натижаларига кўра, ҳакамлар бир овоздан Асу Алмабаевни ғолиб деб топдилар. Шундай қилиб, қозоғистонлик спортчи ACBJJ 22 турнирининг чемпионлик унвонини қўлга киритди, – деб ёзади нашр.
Шуни таъкидлаш керакки, Алмабаев ўтган ҳафта RAF 12 эркин кураш турнирида ҳам иштирок этган. У америкалик Жонни ДиЖулюс билан тўқнаш келди ва бир ярим дақиқа давом этган жангда мағлуб бўлди.
Қозоғистонлик спортчининг ММАдаги сўнгги расмий жанги июнь ойида бўлиб ўтди. У учинчи раундда америкалик Чарльз Жонсонни бўғиш усули билан мағлуб этган эди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Асу Алмабаев UFCнинг ТОП-5 талигига кириши мумкинлиги ҳақида ёзган эдик.