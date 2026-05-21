"Астон Вилла" илк бор UEFА Европа лигаси чемпиони бўлди
ASTANА. Кazinform – Англиянинг "Астон Вилла" клуби ўз тарихида биринчи марта UEFА Европа лигаси чемпиони бўлди. Финалда жамоа Германиянинг "Фрайбург" клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
2025/26 йилги UEFА Европа лигаси финалининг ҳал қилувчи ўйини Туркиянинг Истанбул шаҳридаги "Тюпраш" стадионида бўлиб ўтди. Ўйинни француз ҳаками Франсуа Летексье бошқариб борди.
Инглиз жамоаси финалда ишончли ўйнади, учта жавобсиз гол урди ва рақибга самарали ҳужум уюштиришга имкон бермади.
"Астон Вилла" учун бу соврин клуб тарихидаги UEFА Европа лигаси/UEFА кубогидаги биринчи ғалаба бўлди. Бунгача жамоа 1982 йилда Европа чемпионлар кубогини қўлга киритган ва икки марта (2001, 2008) Интертото кубоги соҳиби бўлган.
