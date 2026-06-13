Астанага хориждан келганларнинг аксарияти Хитой ва Мўғулистон фуқаролари
ASTANA. Kazinform – Астанага хориждан келган мигрантлар орасида Хитой ва Мўғулистон фуқароларининг улуши юқори. Бу ҳақда агентликнинг расмий сўровига жавобан Астана бўйича Миллий статистика бюроси департаменти хабар берди.
Департамент маълумотларига кўра, 2026 йил январь-март ойларида Астанага МДҲдан ташқари мамлакатлардан 394 киши келган. Улардан 313 нафари Хитой фуқаролари ва 42 нафари Мўғулистон фуқаролари бўлган. Шундай қилиб, узоқ хориждан келган миграция оқимининг тахминан 90 фоизи ушбу икки мамлакат ҳиссасига тўғри келган.
2024 йилда Қозоғистон пойтахтига Хитойдан 537 киши ва Мўғулистондан 342 киши кўчиб ўтган. Таққослаш учун, АҚШдан 25 киши, Германиядан 36 киши ва Корея Республикасидан 10 киши келган.
Департамент маълумотларига кўра, Хитой билан миграциянинг ижобий кўрсаткичи сўнгги йилларда сақланиб қолмоқда. Масалан, 2020 йилда бу кўрсаткич 201 кишини ташкил этган бўлса, 2025 йилда 614 кишига етди.
Департамент шунингдек, миграция жараёнларига савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг ривожланиши, таълим соҳасидаги алмашинувлар ва мамлакатлар ўртасидаги меҳнат ҳаракатчанлиги каби ижтимоий-иқтисодий омиллар таъсир кўрсатишини таъкидлади.