Астанага 3 ойда 1,7 млрд доллар хорижий инвестиция жалб қилинди
ASTANA. Kazinform — 2026 йилнинг биринчи чорагида Астанага 1,7 миллиард доллар миқдорида тўғридан-тўғри хорижий инвестиция жалб қилинди. Бу ҳақда Астана шаҳар инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси раҳбари ўринбосари Нуржан Ашимов маълум қилди.
“Астана инвестициявий фаолликнинг барқарор суръатларини сақлаб келмоқда. Жорий йилнинг 7 ойида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 1 триллион 294 миллиард тенгени ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,7 фоизга кўп. Шунингдек, инвестицияларнинг асосий қисмини хусусий инвестициялар ташкил этаётганини таъкидлаш лозим. Уларнинг улуши қарийб 70 фоиз ёки 927 миллиард тенгени ташкил этади. Бу кўрсаткич шаҳримизда қулай инвестициявий муҳит шаклланганини ва тадбиркорларнинг (или инвесторларнинг) пойтахтдаги лойиҳаларга қизиқиши юқори эканини кўрсатади. Хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ҳам ижобий динамика кузатиляпти. Фақат жорий йилнинг биринчи чорагида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 1,7 миллиард долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 17,6 фоизга юқори”, — деди Нуржан Ашимов пойтахт коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда.
Унинг айтишича, ҳозирда барча хусусий инвестициявий бизнес-лойиҳалар мониторинги Миллий рақамли инвестиция платформаси орқали амалга ошириб келиняпти.
“Астана шаҳри бўйича умумий қиймати 2,2 триллион тенге бўлган ва 28 мингта иш ўрни яратишни назарда тутувчи 220 та йирик инвестиция лойиҳаси мавжуд. Бу лойиҳалар саноат, логистика, таълим, соғлиқни сақлаш, туризм ва спорт каби турли соҳаларни қамраб олади. Жорий йилда ишга туширилиши режалаштирилган, умумий қиймати 200 миллиард тенге бўлган 29 та лойиҳанинг бугунги кунга қадар 15 таси ишга туширилди. Йил охирига қадар қолган 14 та лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган”, — деди у.