Астанадан Қирғизистон ва Ўзбекистонга тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилди
ASTANA. Kazinform - Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) авиакомпанияси Астана ва Бишкек ва Самарқандни боғловчи иккита янги халқаро йўналишни йўлга қўймоқда, дея хабар беради Kazinform ҚР фуқаро авиацияси қўмитасига таяниб.
Марказий Осиёга йўналишлар тармоғини кенгайтириш Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг туризм, савдо, таълим ва маданий дастурларни ривожлантиришни раъбатлантириш мақсадида Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш бўйича стратегик ташаббусини амалга оширишга қаратилган.
Авиакомпания 2025 йил 7 ноябрдан Астана – Самарқанд – Астана (ҳафтасига икки марта – жума ва якшанба), 2025 йил 10 ноябрдан эса – Астана – Бишкек – Астана (ҳафтада икки марта – душанба ва пайшанба) йўналишида тўғридан-тўғри рейсларни амалга оширишни бошлайди.
Астана аэропортида жойлашган авиакомпания йўловчиларга Қозоғистон пойтахтидан ички йўналишларнинг кенгайтирилган дастури билан Бишкек, Самарқанд, Омск ва Новосибирскга қулай уланиш рейсларини таклиф этади.
“Янги ҳаво йўналишлари минтақамиздаги бизнес, туризм ва маданий алоқаларни осонлаштиради”, — дейилади авиакомпания хабарида.