Астанадаги йирик АI-хакатонда минглаб IТ мутахассислари иштирок этади
ASTANА. Кazinform — 23 сентябрь куни Астана дунёдаги энг йирик АI-хакатонлардан бири бўлган HackAlem AIга мезбонлик қилади, унда Қозоғистон ва бошқа мамлакатлардан минглаб дастурчилар, талабалар, ёш мутахассислар ва IТ ташаббускорлари иштирок этади. Хакатоннинг расмий ҳамкори — OpenAI.
HackAlem AI иштирокчилари ўзларининг АI-ечимларини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш учун 1 миллион долларгача бўлган OpenAI технологик ресурсларидан фойдаланишлари мумкин. Ғолиблар шунингдек, 100 000 долларлик OpenAI API-токенларини олишади ва хакатоннинг умумий мукофот жамғармаси 100 000 долларни ташкил этади. Шундай қилиб, HackAlem AI мукофотлари ва технологик ресурсларининг умумий қиймати 1,1 миллион долларга етади. Ғолибларни тақдирлаш маросими AI & Digital Bridge 2026 халқаро технология форумида бўлиб ўтади.
Рўйхатдан ўтиш бошланди. Иштирок этиш учун аризаларни hackalem.ai веб-сайти орқали топшириш мумкин.
HackAlem AI — бу иштирокчилар қисқа вақт ичида ғоядан ҳақиқатга айланиб, реал ҳаётдаги АI-ечимларини ишлаб чиқишлари мумкин бўлган платформа. Жамоалар бизнес, ҳукумат ва иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги долзарб муаммоларни ҳал қилишга қаратилган технологик маҳсулотларни яратадилар.
Хакатон катталар дастурчилари, талабалар, ёш мутахассислар ва IТ ташаббускорлари учун очиқ. Иштирокчилар IТ ва технология соҳасида маълумотга ёки иш тажрибасига эга бўлишлари керак. Шу билан бир қаторда, улар шахсий лойиҳалар, прототиплар, иловалар ёки тадқиқотлар орқали ўз малакаларини исботлай олишлари керак. Ҳозирда IТ, дастурлаш, муҳандислик, технология, математика ёки рақамли маҳсулот дизайни бўйича ўқиётган ёки сўнгги 12 ой ичида кундузги таълимни тугатган талабалар ва ёш мутахассислар ҳам иштирок этишлари мумкин.
Хакатонда иштирок этишнинг мажбурий шарти — иштирокчининг 2026 йил 23 сентябрь куни Астанадаги тадбир ўтказиладиган жойда ўзи иштирок этиши. Иштирокчилар саёҳат, турар жой ва Астанада бўлиш билан боғлиқ барча харажатларни қоплайдилар.
OpenAI технологиялари билан ишлаш имкониятидан ташқари, иштирокчилар HackAlem AI фирма мерчи ва сертификатларга эга бўладилар. Бундан ташқари, хакатон профессионал тармоқлар учун идеал платформага айланади: бу ерда иштирокчилар Қозоғистон ва хориждан келган дастурчилар, сунъий интеллект ташаббускорлари, стартаплар ва технология саноати вакиллари билан учрашишлари ва алоқа ўрнатишлари мумкин.