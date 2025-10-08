Астанадаги ярмаркада Шарқий Қозоғистон ва Қарағандидан 700 тоннадан ортиқ маҳсулот намойиш этилади
ASTANA. Kazinform — Астана шаҳрида 11-12 октябрь кунлари Қарағанди ва Шарқий Қозоғистон вилоятлари ишлаб чиқарувчилари иштирокида навбатдаги ҳудудий қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади, деб хабар беради пойтахт ҳокимлиги расмий сайти.
Ярмаркада юқоридаги вилоятлар фермерлари гўшт, балиқ, сут, озиқ-овқат, сабзавот ва меваларнинг кенг танловини таклиф этади. Барча маҳсулотлар тўғридан-тўғри фермерлардан етказиб берилади, бу эса озиқ-овқат билан таъминланиш даражасини оширади ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлайди.
“Икки вилоятдан қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари Астанага жами 700 тоннадан ортиқ маҳсулот олиб келади. Жумладан, 390 тонна сабзавот, 170 тонна гўшт ва гўшт маҳсулотлари, 160 минг дона тухум, 70 тонна асал, 30 тонна сут маҳсулотлари, 16 тонна ўсимлик ёғи, 14 тонна балиқ ва 10 тоннага яқин бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари”, — дейилади хабарда.
Пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари вилоятлардан келган ижодий жамоалар иштирокидаги концерт дастуридан ҳам баҳраманд бўладилар. Ярмарка соат 9:00 дан 18:00 гача ишлайди.
Эслатиб ўтамиз, бу йилги ярмаркалар “Қазанат” ипподромидаги автотураргоҳда (Қарқарали шоссеси, 1-уй) ўтказиляпти. Тадбир давомида ярмарка майдонлари томон 18, 37 ва 303-сонли автобуслар қатнайди.